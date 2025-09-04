«Συμμαχία των προθύμων» για την Ουκρανία: Οι πρώτες αντιδράσεις ηγετών μετά τη συνεδρίαση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αριστερά, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φθάνουν για να συμμετάσχουν σε μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πρώτη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι - με οικοδεσπότη τον Εμανουέλ Μακρόν - ολοκληρώθηκε, με την προσοχή πλέον να στρέφεται στην επικείμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποχώρησε από το προεδρικό μέγαρο, σηματοδοτώντας το τέλος των διαβουλεύσεων επί γαλλικού εδάφους.

Όπως φαίνεται στην επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη της συμμαχίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες που είχαν βρεθεί στην Ουάσινγκτον στις 18 Αυγούστου. Η επιλογή αυτή φαίνεται να αντανακλά τον στενό συντονισμό μεταξύ συγκεκριμένων κρατών-μελών και της αμερικανικής πλευράς, ενόψει των επόμενων βημάτων για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

The meeting of the “coalition of the willing” has ended, and a call to the US president is expected shortly



Ukrainian President Volodymyr Zelensky has left the Élysée Palace, according to a correspondent for Europaiska Pravda.



According to the publication, not all… pic.twitter.com/fV6Lbmhby0 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2025

Οι πρώτες αντιδράσεις

Μετά την πρώτη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι, Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους βούληση να ενισχύσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενόψει πιθανής εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μικαέλ Μάρτιν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν από τη δημιουργία δύναμης διαβεβαίωσης μέχρι την περαιτέρω εκπαίδευση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ιρλανδία, όπως ανέφερε, είναι ανοιχτή στη συμμετοχή σε ειρηνευτική αποστολή με κατάλληλη εντολή.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, τόνισε την ανάγκη για συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.

Από την Εσθονία, ο Κρίστεν Μιχάλ επεσήμανε ότι η ενότητα της δημοκρατικής κοινότητας έχει αποδείξει πως οι τακτικές του Πούτιν δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. «Η Ρωσία δεν έχει λόγο στο μέλλον της Ουκρανίας, ούτε στο μέλλον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος παρέμεινε στη Μαδρίτη λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροσκάφος του, απηύθυνε έκκληση για διατλαντική ενότητα, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν παραχωρήσεις απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογράμμισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να προσφέρουν πραγματική αποτροπή και όχι να επαναλάβουν τα λάθη του Μνημονίου της Βουδαπέστης.

Σαφής προειδοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στους ηγέτες της Συμμαχίας, προειδοποίησε ότι ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να καθυστερεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Αναφέρθηκε στις πρόσφατες αδιάκριτες επιθέσεις στο Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια της Βρετανικής Πρεσβείας και της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Ο Στάρμερ επανέλαβε τη δέσμευση της συμμαχίας προς την Ουκρανία, με την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ, και κάλεσε τους εταίρους να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα. Χαιρέτισε επίσης τις ανακοινώσεις για αποστολή πυραύλων μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία.

Αν και δεν παρευρέθηκε στο Παρίσι, συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την αποτροπή απέναντι στη Ρωσία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, επαίνεσε την Τσεχία ως αξιόπιστο μέλος της συμμαχίας και αναφέρθηκε στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών, με στόχο την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων απειλών από τη Ρωσία.

Σχετικά με την Ουκρανία, τόνισε ότι η συμμαχία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου και μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Αναφερόμενος στη Συμμαχία των Προθύμων, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε με την παρέμβαση του προέδρου Trump για την άρση του αδιεξόδου με τον Πούτιν. Πλέον, όπως είπε, εναπόκειται στους Ευρωπαίους, τον Καναδά και τις ΗΠΑ να σχεδιάσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα στηρίξουν τον Ουκρανό πρόεδρο στις επικείμενες συνομιλίες.

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι η βασική εγγύηση παραμένει ο ουκρανικός στρατός, αλλά απαιτούνται επιπλέον μέτρα αποτροπής. Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι αφελής απέναντι στη Ρωσία, η οποία επενδύει το 40% του κρατικού της προϋπολογισμού στην άμυνα.

Όπως είπε, η Μόσχα δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και ενδέχεται να απειλήσει εδάφη του ΝΑΤΟ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες της Ευρώπης, του Καναδά και των ΗΠΑ να παραμείνουν σε εγρήγορση, τονίζοντας ότι η απειλή είναι υπαρκτή και μακροχρόνια.

Διαβάστε επίσης