Μήνυμα Μακρόν στο Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για το παλαιστινιακό κράτος

Καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

Newsbomb

Μήνυμα Μακρόν στο Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για το παλαιστινιακό κράτος
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Τίποτα δεν θα σταματήσει «τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί», είπε ο Μακρόν αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.

Δήλωσε επίσης πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην χορηγήσει βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «είναι απαράδεκτη», ζητώντας την ανάκληση του μέτρου και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Με απίθανο Γιαμπουσέλε πήρε το ντέρμπι κορυφής

23:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δικαστική απόφαση-σταθμός: Η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ομαλοποίηση των σχέσεων με Μόσχα επιθυμεί η Σλοβακία - Αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στους δρόμους του Σικάγο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο - Το σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα Πεκίνου-Μόσχας ο Τραμπ

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν στο Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για το παλαιστινιακό κράτος

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο Πακιστάν: 11 νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες

22:35BOMBER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αγρότες - βουλευτές που έχουν χάσει τον ύπνο τους

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης και κινδύνου σε παιδότοπο του Ρεθύμνου

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Η ξηρασία αποκάλυψε 40 αρχαίους τάφους της ελληνιστικής περιόδου ηλικίας 2.300 ετών

20:42LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

20:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Κλιμακώνονται οι επιθέσεις Ransomware στην Ευρώπη – Ανησυχούν οι ειδικοί

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτυπά ο Ισραηλινός αναλυτής που αναστάτωσε την Τουρκία για τα Κατεχόμενα - Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» απειλή κατά Αιγύπτου και Ισραήλ

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50, θα τα πουλήσω όλα για τον γιο μου», λέει ο πατέρας του ηθοποιού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είναι... ζωντανός και μίλησε για όλα - Το χτύπημα στα καρτέλ της Βενεζουέλας, ο Πούτιν που τον δυσαρέστησε και η Κίνα

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ