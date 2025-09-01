Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν και ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι

Συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «ευρωπαίους ηγέτες» προβλέπεται να διεξαχθεί την Πέμπτη στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP ευρωπαϊκή πολιτική πηγή, την ώρα που οι προσπάθειες των ΗΠΑ να δοθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στη Ρωσία δείχνουν να έχουν μπλοκαριστεί.

«Προβλέπεται μια συνάντηση αυτού του είδους» για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «και για να κάνουμε να προχωρήσει η διπλωματία διότι οι Ρώσοι διαφεύγουν για άλλη μια φορά», δήλωσε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σ' αυτή τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι «δεν προβλέπεται προς το παρόν», πρόσθεσε.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνάντησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κερδίζει χρόνο και ότι προσποιείται πως θέλει να διαπραγματευτεί για να προετοιμάζει καλύτερα νέες επιθέσεις.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει τώρα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και έχει το πλεονέκτημα στο μέτωπο.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις δύο χώρες.

