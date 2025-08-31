Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Daily Caller.

«Θα υπάρξει μια τριμερής (συνάντηση) Μια αμφίδρομη - δεν ξέρω, αλλά θα υπάρξει μια τριμερής. Αλλά, ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι γι' αυτό. Σας δίνω μια αναλογία. Την έχω χρησιμοποιήσει μερικές φορές. Έχεις ένα παιδί, και υπάρχει ένα άλλο παιδί στην παιδική χαρά, και μισούν το ένα το άλλο, και αρχίζουν να κουνάνε τα χέρια τους και να κουνάνε και να κουνάνε, και θέλεις να σταματήσουν, και συνεχίζουν. Μετά από λίγο, σταματούν ευχαρίστως. Ξέρετε; Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές πρέπει να τσακωθούν λίγο πριν μπορέσουν να σταματήσουν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα παρέχονται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις βοηθήσουν.

«Θα είναι κυρίως Ευρωπαίοι, αλλά εμείς, εμείς θα τους βοηθήσουμε. Το χρειάζονται κατά κάποιο τρόπο και θα τους βοηθήσουμε αν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, δεν θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Axios: Ο Λευκός Οίκος λέει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης.

Η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios γράφει σχετικά, επικαλούμενη πηγές κοντά στον Αμερικανό ηγέτη.

«Υποστηρίζουν δημόσια τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ προσπαθούν σιωπηλά να ακυρώσουν την παρασκηνιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας», πιστεύει η ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι «πιέζουν την Ουκρανία να απαιτήσει μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία», γι' αυτό και ο Λευκός Οίκος ήδη «χάνει την υπομονή του».

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος δύο εβδομάδες μετά την Αλάσκα «θα πρέπει να είναι λάθος των Ευρωπαίων συμμάχων, όχι του Τραμπ ή ακόμα και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν».

«Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει σε μια «καλύτερη συμφωνία» - μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που επιδεινώνει την κατάσταση, ισχυρίζεται ο στενός κύκλος του Τραμπ», γράφει η πύλη.

Ταυτόχρονα, «οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επωμιστούν το πλήρες κόστος του πολέμου χωρίς να εμπλακούν οι ίδιες σε αυτό το παιχνίδι», λέει μια πηγή στον Λευκό Οίκο.

Αυτό υπονοεί την απαίτηση της ΕΕ να επιβάλουν οι ΗΠΑ δευτερογενείς κυρώσεις κατά της Κίνας και της Ινδίας - αν και η ίδια η Ευρώπη δεν βιάζεται να επιβάλει τέτοιες κυρώσεις, φοβούμενη πλήγμα για την οικονομία της.

Ενόψει αυτού, «ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αρνηθεί περαιτέρω διπλωματική εμπλοκή μέχρι η μία ή και οι δύο πλευρές (Κίεβο ή Μόσχα - συντ .) να αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία».

«Θα καθίσουμε αναπαυτικά και θα παρακολουθήσουμε. Αφήστε τους να πολεμήσουν για λίγο και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

