Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας

«Μερικές φορές πρέπει να τσακωθούν λίγο πριν μπορέσουν να σταματήσουν», είπε ο Τραμπ σε μια παρομοίωση για τους προέδρους Ουκρανίας και Ρωσίας 

Newsbomb

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Daily Caller.

«Θα υπάρξει μια τριμερής (συνάντηση) Μια αμφίδρομη - δεν ξέρω, αλλά θα υπάρξει μια τριμερής. Αλλά, ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι γι' αυτό. Σας δίνω μια αναλογία. Την έχω χρησιμοποιήσει μερικές φορές. Έχεις ένα παιδί, και υπάρχει ένα άλλο παιδί στην παιδική χαρά, και μισούν το ένα το άλλο, και αρχίζουν να κουνάνε τα χέρια τους και να κουνάνε και να κουνάνε, και θέλεις να σταματήσουν, και συνεχίζουν. Μετά από λίγο, σταματούν ευχαρίστως. Ξέρετε; Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές πρέπει να τσακωθούν λίγο πριν μπορέσουν να σταματήσουν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα παρέχονται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις βοηθήσουν.

«Θα είναι κυρίως Ευρωπαίοι, αλλά εμείς, εμείς θα τους βοηθήσουμε. Το χρειάζονται κατά κάποιο τρόπο και θα τους βοηθήσουμε αν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, δεν θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Τραμπ.

photo2025-08-3019-04-19.jpg

Axios: Ο Λευκός Οίκος λέει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη σαμποτάρει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης.

Η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios γράφει σχετικά, επικαλούμενη πηγές κοντά στον Αμερικανό ηγέτη.

«Υποστηρίζουν δημόσια τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ προσπαθούν σιωπηλά να ακυρώσουν την παρασκηνιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας», πιστεύει η ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι «πιέζουν την Ουκρανία να απαιτήσει μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία», γι' αυτό και ο Λευκός Οίκος ήδη «χάνει την υπομονή του».

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος δύο εβδομάδες μετά την Αλάσκα «θα πρέπει να είναι λάθος των Ευρωπαίων συμμάχων, όχι του Τραμπ ή ακόμα και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν».

«Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει σε μια «καλύτερη συμφωνία» - μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που επιδεινώνει την κατάσταση, ισχυρίζεται ο στενός κύκλος του Τραμπ», γράφει η πύλη.

Ταυτόχρονα, «οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επωμιστούν το πλήρες κόστος του πολέμου χωρίς να εμπλακούν οι ίδιες σε αυτό το παιχνίδι», λέει μια πηγή στον Λευκό Οίκο.

Αυτό υπονοεί την απαίτηση της ΕΕ να επιβάλουν οι ΗΠΑ δευτερογενείς κυρώσεις κατά της Κίνας και της Ινδίας - αν και η ίδια η Ευρώπη δεν βιάζεται να επιβάλει τέτοιες κυρώσεις, φοβούμενη πλήγμα για την οικονομία της.

Ενόψει αυτού, «ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αρνηθεί περαιτέρω διπλωματική εμπλοκή μέχρι η μία ή και οι δύο πλευρές (Κίεβο ή Μόσχα - συντ .) να αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία».

«Θα καθίσουμε αναπαυτικά και θα παρακολουθήσουμε. Αφήστε τους να πολεμήσουν για λίγο και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μπαμπά ζώ ένα όνειρο»: Τα λόγια της οκτάχρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει τον οδηγό της μηχανής που σκότωσε την ηλικιωμένη

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χίο: Επιβάτης «πήδηξε» στη θάλασσα από πλοίο - Στις έρευνες και το εμπορικό ναυτικό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας - Τι είπε για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει αύριο 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα - Πότε είναι οι πληρωμές της 4ης δόσης

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Η Εθνική στον πρώτο κομβικό αγώνα με στόχο την πρωτιά του ομίλου

07:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Έρχεται απόλυση για τους «αρνητές» της αξιολόγησης - Αυστηροποιούνται οι ποινές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία «ορατότητας» από το ΠΑΣΟΚ με εκδήλωση στο Ζάππειο και... τετραπλή συνέντευξη Τύπου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές την εβδομάδα που έρχεται

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

05:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

12:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να καταλάβετε πότε η τεχνητή νοημοσύνη παραπληροφορεί - Αυτά είναι τα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ