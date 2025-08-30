Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή Αμερικανών μισθοφόρων στην Ουκρανία

Την ιδέα να χρησιμοποιηθούν αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, στα πρότυπα της Blackwater ή της Wagner στη Ρωσία, φέρεται να έριξε στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος, στις συνομιλίες του με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, πρότεινε τη συμμετοχή εταιρειών μισθοφόρων από τις ΗΠΑ, ώστε να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι εργολάβοι θα μπορούσαν να αναλάβουν την ενίσχυση οχυρώσεων, την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων, αλλά και την προστασία αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, προσφέροντας έτσι ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας.

Η πρόταση εξετάζεται παράλληλα με άλλα μέτρα που συζητούν τα κράτη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν τον ηγετικό ρόλο.

Η επιλογή ιδιωτικών στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με την Telegraph, επιτρέπει στον Τραμπ να μείνει πιστός στην υπόσχεσή του ότι δεν θα στείλει τον αμερικανικό στρατό στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα δίνει απάντηση στις ανησυχίες των πιο «απομονωτιστών» υποστηρικτών του.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τραμπ είχε στο παρελθόν συζητήσει με Ευρωπαίους αξιωματούχους ακόμα και την πιθανότητα εμπλοκής κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων σε μια «ουδέτερη ζώνη» στην Ουκρανία – δημοσίευμα που ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ έχουν συμφωνήσει στην αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εγγυήσεων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης