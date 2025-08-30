Telegraph: Αυτό είναι το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία - Τι αποφασίστηκε πίσω από κλειστές πόρτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του μπροστά από τον χάρτη των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας.

Αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες ενδέχεται να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ευρωπαίους συμμάχους του σχετικά με την αποστολή ένοπλων συμβασιούχων για την κατασκευή οχυρώσεων που θα προστατεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως λύση μετά την υπόσχεση του αμερικανού προέδρου ότι δεν θα αποσταλούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Αμερικανοί συμβασιούχοι ενδέχεται να αποσταλούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των αμυντικών γραμμών της Ουκρανίας, στη δημιουργία νέων βάσεων και στην προστασία υποδομών.

Η παρουσία μισθοφόρων θα λειτουργούσε ως παράγοντας για να αποθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με μια σειρά άλλων λεγόμενων εγγυήσεων ασφάλειας – που καταρτίστηκαν από την «Συμμαχία των Προθύμων» υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας – οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι τελικές λεπτομέρειες – που περιλαμβάνουν την αστυνόμευση του εναέριου χώρου, την εκπαίδευση και τις ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – ενδέχεται να ανακοινωθούν ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από εβδομάδες διπλωματικών ενεργειών που πυροδότησαν οι συνομιλίες του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Μέσω ενημερώσεων από περισσότερους από δώδεκα δυτικούς αξιωματούχους, η εφημερίδα The Telegraph δημοσίευσε μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή για το πώς μια αποστολή υπό ευρωπαϊκή ηγεσία θα μπορούσε να εφαρμόσει μια συμφωνία.

Οι ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιτάχυναν τις εργασίες τους μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο οι δυτικοί σύμμαχοι να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την προθυμία του να υποστηρίξει αυτή που θα μπορούσε να γίνει μία από τις σημαντικότερες αποστολές στο εξωτερικό μετά τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ενίσχυση των συνόρων

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κύρια στρατηγική για την πρόληψη πολέμου στο μέλλον ήταν η συνέχιση της ανασυγκρότησης των καταστραμμένων από τον πόλεμο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ώστε να αποτελέσουν το κύριο μέσο αποτροπής.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις θα υπερασπίζονταν τα ενισχυμένα σύνορα στην πρώτη γραμμή, όπως θα συμφωνούνταν στην ειρηνευτική συμφωνία.

Οι δυνάμεις του Κιέβου θα επανεξοπλιστούν και θα εκπαιδευτούν από τους ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας υπάρχοντες και νέους μηχανισμούς.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά συστήματα, όπως πυραυλικά συστήματα αεράμυνας Patriot ή εκτοξευτές πυραύλων Himars, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που θα παρέχονται από τους ευρωπαίους συμμάχους.

Στρατιώτης της 93ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας κοιτάζει έξω από ένα χαράκωμα στην πρώτη γραμμή κοντά στο Kostyantynivka στην περιοχή Donetsk της Ουκρανίας, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. (Iryna Rybakova/93η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας μέσω AP) 93η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία μέσω AP

Αμερικανοί εργολάβοι και μισθοφόροι στην Ουκρανία

Οι οχυρώσεις και οι βάσεις στην πρώτη γραμμή θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από Αμερικανούς στρατιωτικούς εργολάβους, όπως έγινε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Η παρουσία Αμερικανών εργολάβων και μισθοφόρων στο έδαφος της Ουκρανίας θα θεωρηθεί σημαντική ενίσχυση για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες επιθυμούν την αμερικανική συμμετοχή σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Η αποστολή τους θα σήμαινε ότι ο Λευκός Οίκος έχει συμφέροντα στην υπόθεση και θα αύξανε την αποτρεπτική επίδραση έναντι μιας ρωσικής επίθεσης, λόγω του φόβου για αντίποινα από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη αποστολή ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει από την υπογραφή μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου για την εξόρυξη των τεράστιων ορυκτών και σπάνιων γαιών της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος παραμένει αντίθετος στην αποστολή δικών του στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει ευρέως τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή του βρετανικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες «στέλνουν αμερικανούς στρατιώτες, δηλαδή κατόχους αμερικανικού διαβατηρίου, στο έδαφος, κάτι που αποτελεί ουσιαστικά αποτρεπτικό παράγοντα για τον Πούτιν».

Η χρήση ιδιωτικών εταιρειών θα επιτρέψει επίσης στον Τραμπ να κατευνάσει τους φόβους των υποστηρικτών του που είναι αντίθετοι στις στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα του προσφέρει μια ακόμη επιχειρηματική συμφωνία που θα μπορεί να υπερασπιστεί, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ζώνη ασφαλείας

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει την ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας για τον διαχωρισμό των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Η ζώνη αυτή θα μπορούσε να περιπολείται από ειρηνευτικές δυνάμεις ή παρατηρητές, όπως συμφωνήθηκε από το Κίεβο και τη Μόσχα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιθανότατα θα ζητήσει να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στη ζώνη. Το Κρεμλίνο έχει προτείνει να χρησιμοποιηθεί η Κίνα ως εγγυητής ασφάλειας στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Χάρτης των κατεχόμενων από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας έως τις 21 Αυγούστου 2025. BBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε επίσης την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην μεταπολεμική Ουκρανία κατά τη συνάντησή του με τους ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Financial Times, κάτι που όμως διέψευσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησής του.

Οι διαφορές μεταξύ των εμπόλεμων χωρών σημαίνουν ότι είναι απίθανο να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές σε αυτή την επιλογή.

Η ιδέα, που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Πούτιν, αντιτάχθηκε από την Ευρώπη και έχει ήδη απορριφθεί από τον Ζελένσκι λόγω της υποστήριξης του Πεκίνου προς τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι δεν θα τοποθετήσουν τους στρατιώτες τους στην πρώτη γραμμή μεταξύ του ουκρανικού και του ρωσικού στρατού.

Απαντώντας σε αναφορές για την προοπτική δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι θα μπορούσαν να υποχωρήσουν αν ήθελαν, για να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο μεταξύ αυτών και των ουκρανικών δυνάμεων.

Ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής εντός της Ουκρανίας

Μια δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία θα μπορούσε να αναπτυχθεί πιο βαθιά εντός της ουκρανικής επικράτειας, ώστε να προσφέρει μια τρίτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση που η Ρωσία αποφασίσει να εισβάλει.

Θα χρησιμεύσει κυρίως ως μια άλλη αποτρεπτική δύναμη αποτελούμενη από χιλιάδες ευρωπαίους στρατιώτες. «Ο κύριος στόχος είναι να δείξουμε στους Ουκρανούς ότι θα πολεμήσουμε μαζί τους αν η Ρωσία εισβάλει ξανά», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Δεκάδες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην αποστολή.

Μεταξύ αυτών είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, καθώς και οι χώρες της Βαλτικής, της Σκανδιναβίας και της Σκανδιναβίας. Προηγουμένως είχε συζητηθεί η ανάπτυξη περίπου 30.000 Ευρωπαίων στρατιωτών.

Ο αριθμός αυτός φαίνεται να έχει μειωθεί λόγω έλλειψης πόρων και του φόβου ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί «υπερβολικά ισχυρός» στα μάτια του Πούτιν, πρόσθεσε μια πηγή.

Οι προσφορές υποστήριξης για την αποστολή δεν συνοδεύονταν συχνά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον τρόπο συμμετοχής τους, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από μια σειρά αμερικανικών δεσμεύσεων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου «backstop» και άλλης βοήθειας σε θέματα logistics και πληροφοριών.

Χάρτης σημαντικών ορυκτών που βρίσκονται στο υπέδαφος της Ουκρανίας. The Conversation

Η εφημερίδα Telegraph έχει ήδη αναφέρει ότι αυτή η δύναμη ασφαλείας θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μόνο για πέντε έως δέκα χρόνια, ή έως ότου οι εμπλεκόμενες χώρες είναι σίγουρες ότι ο ουκρανικός στρατός είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Αποστολή αστυνόμευσης του εναέριου χώρου

Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις για την καθιέρωση ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια τις εμπορικές αεροπορικές γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Telegraph, το σχέδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας από το δυτικό τμήμα της χώρας και επεκτεινόμενο σταδιακά σε μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου, έως ότου ολόκληρη η χώρα να είναι αρκετά ασφαλής για εμπορικές αεροπορικές πτήσεις, για παράδειγμα.

Η επανέναρξη των αεροπορικών μεταφορών θεωρείται βασικός μοχλός για την τόνωση των επενδύσεων στη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και θα βοηθήσει επίσης τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Αρχικά, η αποστολή – με τη χρήση δυτικών μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αεροπορικής άμυνας εδάφους – θα έχει ως στόχο την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Λβιβ και άλλων ουκρανικών αεροδρομίων στη Δύση της χώρας.

Καθώς θα ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην τήρηση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, η αποστολή θα επεκταθεί ανατολικά προς το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Ηγετικός ρόλος της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με τα σχέδια, η Τουρκία θα ηγηθεί μιας ναυτικής αποστολής στη Μαύρη Θάλασσα με στόχο την εξασφάλιση των εμπορικών ναυτιλιακών διαδρομών προς και από την Ουκρανία.

Το Κίεβο κατάφερε να διατηρήσει ανοιχτούς τους δικούς του διαδρόμους ναυτιλίας σε καιρό πολέμου, και η επιχείρηση θα οδηγήσει στην αποκατάσταση περισσότερων διαδρομών μέσω ναυτικών περιπολιών της Δύσης.

Η αποστολή, που υποστηρίζεται από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα ηγηθεί επίσης των προσπαθειών για την απομάκρυνση των ναρκών.

Η Ρουμανία αγοράζει πολεμικά πλοία από τουρκικά ναυπηγεία, καθώς προετοιμάζεται να διαδραματίσει πιο κεντρικό ρόλο στην περιοχή.

Η Τουρκία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα τόσο για τα ρωσικά όσο και για τα νεότερα πλοία που έχουν υποσχεθεί οι δυτικοί σύμμαχοι στην Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τη σύγκρουση στην περιοχή.

Δυτικές αποστολές εκπαίδευσης

Η πιο πιθανή ευρωπαϊκή αποστολή θα ήταν η μετακίνηση στρατιωτικών εκπαιδευτών σε νέες βάσεις στη δυτική Ουκρανία.

Η ιδέα προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο της Γαλλίας, πέρυσι, εν μέσω ανησυχιών ότι πάρα πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες έφευγαν χωρίς άδεια από τα στρατόπεδα εκπαίδευσης στη χώρα του.

Την εποχή εκείνη, η ιδέα απορρίφθηκε από τον Τζο Μπάιντεν ως «επιθετική», σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Φέτος, όμως, επανήλθε υπό την πίεση του Τραμπ να καταρτιστεί ένα σχέδιο ειρήνης ως μέσο αποτροπής μιας νέας ρωσικής εισβολής.

Οι δυνάμεις εκπαίδευσης θα επιταχύνουν επίσης τη διαδικασία επανεξοπλισμού και ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν «ατσάλινο σκαντζόχοιρο» στις πρώτες γραμμές.

Όπως και η αποστολή της Γαλλίας, το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Βρετανίας, η Επιχείρηση Interflex, θα μεταφερθεί πιθανώς στη Δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια.

Ζωτικής σημασίας η υποστήριξη των ΗΠΑ

Η υλικοτεχνική υποστήριξη των ΗΠΑ για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αποστολή θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον είναι δεκτική σε αιτήματα για βοήθεια με τη μορφή αμερικανικών αεροσκαφών βαρέως τύπου για τη μεταφορά εξοπλισμού και στρατευμάτων προς τα ανατολικά, προς την Ουκρανία.

Αυτό θα βοηθούσε επίσης στη διατήρηση της ροής δυτικών όπλων προς την Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να αγοράσουν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό για το Κίεβο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ουκρανία έχει επίσης υποβάλει πρόταση σύμφωνα με την οποία η χώρα θα δεσμευτεί να αγοράσει επιπλέον εξοπλισμό αξίας 90 δισ. δολαρίων μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει την πιθανή πώληση πυραύλων κρουζ και σχετικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αξίας περίπου 825 εκατ. δολαρίων.

Η πιθανή πώληση 3.350 πυραύλων μεγάλης εμβέλειας (Eram), οι οποίοι θα μπορούσαν να παραδοθούν στο Κίεβο εντός εβδομάδων, περιλαμβάνει κιτ καθοδήγησης GPS και ηλεκτρονικά συστήματα άμυνας για τα όπλα, τα οποία έχουν εμβέλεια «αρκετών εκατοντάδων» μιλίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό υποστήριξης, λογισμικό σχεδιασμού αποστολών, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Πέμπτη.

Ουκρανοί στρατιώτες της 44ης ταξιαρχίας πυροβολικού πυροβολούν προς ρωσικές θέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Danylo Antoniuk) AP

Το αμερικανικό «backstop»

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να εκφράζουν ιδιωτικά την ανησυχία τους ότι οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων μπορεί να προχωρήσει μόνο με τη σοβαρή υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Θα συμμετάσχουμε από τη σκοπιά της υποστήριξης. Θα τους βοηθήσουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν ακόμη ακούσει επίσημα πώς ο Λευκός Οίκος είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει την αποστολή.

Το κύριο αίτημα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι ο Αμερικανός πρόεδρος να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους στη γειτονική Πολωνία ή Ρουμανία, ώστε να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στα πρώτα σημάδια ρωσικής επιθετικότητας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ένα τέτοιο επίπεδο εγγύησης από την Ουάσιγκτον θα έκανε τη Ρωσία να «ξανασκεφτεί» πριν επιτεθεί στα στρατεύματά τους που είναι σταθμευμένα στην Ουκρανία. «Η προοπτική μιας αμερικανικής στρατιωτικής αντίδρασης είναι εντελώς διαφορετική από την προοπτική μιας ευρωπαϊκής αντίδρασης», δήλωσε μια πηγή.

Ακόμη και αν ο Ντόναλντ Τραμπ συμφωνήσει προφορικά με την ιδέα, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αισθάνονται ανησυχία για τη βιωσιμότητα της δέσμευσής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αλλάξει συχνά τη γνώμη του στο παρελθόν, και ακόμη και αν τηρήσει την υπόσχεσή του, αυτή θα μπορούσε να ακυρωθεί όταν τελικά αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

«Το ζήτημα είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ πιστεύει ότι ο λόγος του και η δύναμή του αρκούν για να αποτρέψουν τους Ρώσους», ανέφερε πηγή από το βρετανικό ΥΠΕΞ.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό δεν είναι απαραίτητα αποδεκτό από τους Ουκρανούς».

Ο Πούτιν παραμένει αναξιόπιστος

Υπάρχει επίσης η αίσθηση μεταξύ των ευρωπαίων αξιωματούχων ότι τα σχέδια για εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, επειδή δεν είναι σίγουροι ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραπλανά τον Τραμπ και παρατείνει τον πόλεμο για να αποκομίσει εδαφικά κέρδη επί της ουκρανικής επικράτειας.

Φωτ. Αρχείου - Ρώσος στρατιώτης κυματίζει τη ρωσική σημαία ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη Chasiv Yar στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. (Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP) Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω AP

Η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφάλειας ήταν «μονομερείς» και «σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία», γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το σκεπτικισμό στην Ευρώπη.

Η απροθυμία του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο να αποσύρει τα οικονομικά κίνητρα που είχε προσφέρει στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εφημερίδα The Telegraph αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας, οπλισμένος με μια σειρά από ευκαιρίες για να κερδίσει χρήματα για τον Πούτιν.

Αυτές περιλάμβαναν το «άνοιγμα» των φυσικών πόρων της Αλάσκας για εκμετάλλευση από τη Μόσχα και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας.

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ασκούν καμία πίεση στην Ουκρανία για να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

«Είμαι ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ... κανείς από την αμερικανική πλευρά δεν ασκεί πίεση στην Ουκρανία σχετικά με οποιαδήποτε εδάφη», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη.