Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου - Τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ στο Λβιβ

Ο πρώην πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το Σάββατο (30/08) στους δρόμους του Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ukrayna Parlamentosu'nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy, Lviv'de uğradığı suikast sonucu öldürüldü. pic.twitter.com/M8RIMrWqlP — Gündem X (@gundemxtr) August 30, 2025

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

❗Former Speaker of the Verkhovna Rada Andriy Parubiy was killed in Lviv, eyewitnesses reported shooting in the #Sykhiv district of #Lviv - Suspilne pic.twitter.com/8lzZN23vdp — News.Az (@news_az) August 30, 2025

Ukraynalı siyasetçi ve eski meclis başkanı Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü



?Suspilne televizyonunun aktardığına göre saldırgan, kurye kılığında elektrikli bisikletle olay yerine geldi, Parubiy’e ateş açtı ve bisikletle kaçarak uzaklaştı. Olay yerinde yedi kovan… pic.twitter.com/XOLJvepDKK — Nupel Haber (@nupelonline) August 30, 2025

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

