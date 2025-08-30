Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου - Τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ στο Λβιβ
Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.
Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το Σάββατο (30/08) στους δρόμους του Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
Δείτε το βίντεο, προσοχή σκληρές εικόνες:
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.