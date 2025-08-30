Ζελένσκι: Η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας της διμερής συνάντησης για νέες επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει στο πάρκο Lafayette, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Το Κίεβο κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε σήμερα στο Facebook ο Ουκρανός πρόεδρος, στον απόηχο νέων μαζικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων στη Ζαπορίζια.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόταν προφανώς σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.

