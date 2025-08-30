Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

Η στασιμότητα που παρατηρείται μετά τη Σύνοδο της Αλάσκας, έχει εκνευρίσει τον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο να σκέφτεται να «παγώσει» την ειρηνευτική προσπάθεια

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας
Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται πως είναι αποφασισμένος να αποσυρθεί από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς δεν υπάρχει καμία εξέλιξη εδώ και δύο εβδομάδες από τη Σύνοδο της Αλάσκας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αxios. Παράλληλα ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημοσίως την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ προσπαθούν αθόρυβα να ανατρέψουν την παρασκηνιακή πρόοδο από τη συνάντηση με τον Πούτιν.

Απογοητευμένοι βοηθοί του Τραμπ από τη στασιμότητα υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να πέσει στους Ευρωπαίους συμμάχους, όχι στον Τραμπ ή ακόμα και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρασκηνιακά

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πιέζουν την Ουκρανία να περιμένει μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Το Axios αναφέρει ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ παροτρύνουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη παύση όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου - συν δευτερεύοντες δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με εκείνους που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και τις παράλογες προσδοκίες, ενώ αναμένουν επίσης ότι η Αμερική θα αναλάβει το κόστος», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από αυτούς. Αλλά θα αρπάξουν απελπιστικά την ήττα από τα σαγόνια της νίκης».

Οι Ευρωπαίοι λέγεται ότι πιέζουν τον Ζελένσκι να περιμένει μια «καλύτερη συμφωνία» - μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που έχει επιδεινώσει τον πόλεμο, υποστηρίζει ο εσωτερικός κύκλος του Τραμπ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Αλλά διαμαρτύρονται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να επωμιστούν το πλήρες κόστος του πολέμου.

«Η επίτευξη συμφωνίας είναι μια τέχνη του εφικτού», δήλωσε ο ανώτατος αξιωματούχος. «Αλλά μερικοί από τους Ευρωπαίους συνεχίζουν να λειτουργούν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για το ταγκό».

Η μεγάλη εικόνα

Μετά τις συνόδους κορυφής με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια σύνοδος κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί.

Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί απέρριψαν οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός εάν οι Ρώσοι έρθουν στο τραπέζι.

Ο Τραμπ ήταν εμφανώς απογοητευμένος για την κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Τρίτης. «Όλοι παίζουν. Είναι όλα βλακείες», είπε.

Οι μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στο Κίεβο, καθώς και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, σηματοδότησαν περαιτέρω ότι η ειρήνη δεν πλησίαζε.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμο σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες έως ότου ένα ή και τα δύο μέρη αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα καθίσουμε αναπαυτικά και θα παρακολουθήσουμε. Αφήστε τους να παλέψουν για λίγο και να δουν τι θα συμβεί», είπε ο αξιωματούχος.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε φιλική συνάντηση μαζί τους και με τον Ζελένσκι.

Η Ευρώπη

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας εξέφρασε την έκπληξή του για την κριτική των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος προβληματίστηκε από τον υπαινιγμό ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπαιζαν ένα παιχνίδι με τον Τραμπ και ένα άλλο πίσω από την πλάτη του, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν τέτοια κενά στην πραγματικότητα.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται ήδη για ένα νέο σύνολο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στοβ Γουίτκοφ και ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Γέρμακ συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Συζήτησαν την πιθανή συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν και ο Γερμάκ κάλεσε τον Βίτκοφ για μια πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο, αλλά δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, δήλωσε πηγή με γνώση της συνάντησης.

