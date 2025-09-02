Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο - Το σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό

«Αυτό που θα αναζητήσουμε την Πέμπτη είναι η επιβεβαίωση αυτού του μοντέλου: ότι η "Συμμαχία των Προθύμων" έχει πράγματι την υποστήριξη των Αμερικανών για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας»

Newsbomb

Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο - Το σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Έτοιμοι» να παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας φαίνεται πως είναι οι Ευρωπαίοι, τη στιγμή που αναμένουν «υποστήριξη» από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η γαλλική προεδρία, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιωθεί την Πέμπτη, στη συνάντηση που θα έχουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Σε πολιτικό επίπεδο, το ουσιαστικό μήνυμα που θα δοθεί την Πέμπτη είναι, δεδομένης της προόδου των εργασιών που έχουν γίνει τώρα, ότι όχι μόνο είμαστε πρόθυμοι και ικανοί, αλλά ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα», τόνισε ένας σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό που θα αναζητήσουμε την Πέμπτη είναι η επιβεβαίωση αυτού του μοντέλου: ότι η "Συμμαχία των Προθύμων" έχει πράγματι την υποστήριξη των Αμερικανών για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία.

Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

To σχέδιο της Ουκρανίας για ισχυρό στρατό και ανάπτυξη όπλων

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δρομολογεί ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη, το οποίο θεωρεί ως την καλύτερη ευκαιρία για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της, καθώς η αμερικανική βοήθεια φθίνει και οι δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας παραμένουν αβέβαιες, σύμφωνα με τους New York Times.

Το Κίεβο θέλει όχι μόνο να διατηρήσει τον στρατό του κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και να τον καταστήσει τη ραχοκοκαλιά κάθε μεταπολεμικής συμφωνίας, με στόχο να αποτρέψει μια νέα ρωσική εισβολή.

Στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών βρίσκεται ένα νέο σύστημα προμηθειών υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, μέσω του οποίου θα διοχετεύονται ευρωπαϊκά κονδύλια για την αγορά αμερικανικών όπλων. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ότι το σύστημα θα επιτρέψει αγορές ύψους 1 δισ. δολαρίων τον μήνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Το νέο αυτό σχήμα έρχεται να αντικαταστήσει τις αμερικανικές δωρεές όπλων που ο πρόεδρος Τραμπ έχει σταματήσει, ενώ παράλληλα υπόσχεται να αυξήσει και να επιταχύνει τις παραδόσεις. Την Πέμπτη ανακοινώθηκε ήδη η πρώτη πώληση πυραύλων cruise και GPS, αξίας 825 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, το Κίεβο στηρίζεται και στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αμυντική του βιομηχανία, που ήδη παράγει drones και τώρα αναπτύσσει πιο προηγμένα οπλικά συστήματα. Τον Αύγουστο, η Ουκρανία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη παραγωγής του πρώτου εγχώριου πυραύλου cruise μεγάλου βεληνεκούς.

Το μέλλον αυτής της στρατιωτικής ενίσχυσης παραμένει αβέβαιο. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ήδη αντιμέτωπες με πιέσεις στους προϋπολογισμούς τους, ενδέχεται να δυσκολευτούν να στηρίξουν το επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτεί το Κίεβο. Επιπλέον, ο ουκρανικός στρατός πρέπει να αντιμετωπίσει τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού.

Ωστόσο, για την Ουκρανία λίγες εναλλακτικές υπάρχουν πέρα από την ενίσχυση της ίδιας της άμυνάς της. Οι ασαφείς δυτικές δεσμεύσεις για μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας δεν έχουν μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, και το Κίεβο φοβάται πως ίσως δεν υλοποιηθούν ποτέ.

«Η κύρια εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας είναι ένας πλήρως ικανός, καλά εκπαιδευμένος στρατός σε διαρκή ετοιμότητα μάχης», δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συζητούν σχήματα εγγυήσεων ασφαλείας. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν πρόθυμες να σταθμεύσουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ οι ΗΠΑ μιλούν για παροχή αεροπορικής υποστήριξης.

Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν έχουν αποδώσει πολλά, ενώ η Μόσχα προσπαθεί να τις εκτροχιάσει απαιτώντας λόγο στους όρους και αντιτιθέμενη σε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Η σκληρή στάση Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει να αντιστέκεται στην ύπαρξη ενός ισχυρού ουκρανικού στρατού μετά τον πόλεμο, παρότι εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία. Άλλωστε, δήλωσε πως η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι «δική της απόφαση», αλλά δεν μπορεί να έρθει «εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας» – υπενθυμίζοντας την πάγια απαίτηση της Μόσχας η Ουκρανία να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να περιορίσει τον στρατό της.

Η Ουκρανία, όμως, επιδιώκει να δημιουργήσει τις δικές της εγγυήσεις ασφαλείας, που η Μόσχα δεν θα μπορεί να υπονομεύσει. Η εγχώρια παραγωγή όπλων και η απόκτηση δυτικών συστημάτων είναι πεδία όπου η Ρωσία δεν έχει πολλά περιθώρια παρέμβασης.

«Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο οι Ρώσοι μπορούν πραγματικά να διαπραγματευτούν», δήλωσε η νέα πρέσβειρα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, Αλιόνα Γκετμαντσούκ. «Κι αυτό είναι το πλεονέκτημά μας».

Στον πύραυλο Flamingo ποντάρει το Κίεβο

Η Ουκρανία ποντάρει ιδιαιτέρως στον νέο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς που έχει αναπτύξει, με την ονομασία Flamingo, ο οποίος –στα χαρτιά– μπορεί να πετάξει πάνω από 2.900 χλμ. με πολεμική κεφαλή 1.100 κιλών, ικανή να πλήξει τη Μόσχα και άλλες ρωσικές πόλεις. Αν και δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη σε μάχη, ειδικοί εκτιμούν ότι ένα τέτοιο όπλο θα αποτελούσε ισχυρότερο αποτρεπτικό παράγοντα από κάθε δυτική υπόσχεση.

Η ουκρανική θέση βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος, όταν το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, που υποτίθεται πως θα την προστάτευε αφού παρέδωσε τα σοβιετικά πυρηνικά της, αποδείχθηκε ανεπαρκές. Η έλλειψη δεσμευτικής ισχύος επέτρεψε στη Ρωσία να επιτεθεί το 2014 και εκ νέου το 2022.

Η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, που αρχικά θεωρήθηκε η ισχυρότερη δυνατή εγγύηση, εγκαταλείφθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ την απέρριψε κατηγορηματικά. Εναλλακτικά, οι Ευρωπαίοι πρότειναν ένα πλαίσιο «τύπου Άρθρου 5», χωρίς πλήρη ένταξη. Το Κίεβο, ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι αοριστίες αυτές θυμίζουν επικίνδυνα το προηγούμενο της Βουδαπέστης.

Παρά τις επιφυλάξεις, οι Ουκρανοί αναγνωρίζουν ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η οικοδόμηση ενός αξιόμαχου στρατού, με τη βοήθεια ξένων κεφαλαίων για την προμήθεια σύγχρονων όπλων.

Ο Ζελένσκι πρότεινε πρόσφατα στον Τραμπ πακέτο αγοράς αμερικανικών όπλων ύψους 90 δισ. δολαρίων, με την Ευρώπη να χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος μέσω του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, στον οποίο ήδη έχουν δεσμευτεί πάνω από 2 δισ. δολάρια από οκτώ χώρες.

Αυτό επιβαρύνει τους Ευρωπαίους, που ήδη επενδύουν σε δικά τους προγράμματα εξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε στρατιωτική βοήθεια, με 95 δισ. δολάρια έναντι 75 δισ.

Μεγάλες δεσμεύσεις από χώρες όπως η Γερμανία και η Νορβηγία –έως και 10 δισ. δολάρια έκαστη– δείχνουν ότι υπάρχει προθυμία να συνεχιστεί η στήριξη. Οι μεγαλύτερες, πολυετείς συμφωνίες δίνουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να σχεδιάσει πιο μακροπρόθεσμα τον εξοπλισμό της.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση διοχετεύεται και στη δική της αμυντική βιομηχανία, που αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά χρειάζεται κεφάλαια για μαζική παραγωγή. Η ουκρανική εταιρεία Fire Point, που κατασκευάζει τον πύραυλο Flamingo, δηλώνει πως μπορεί να επταπλασιάσει την παραγωγή της έως το φθινόπωρο, αν υπάρξει δυτική χρηματοδότηση.

«Ο καλύτερος εγγυητής της ουκρανικής ανεξαρτησίας είναι το δικό μας πυραυλικό πρόγραμμα», δήλωσε ο Σκριπτσένκο του Transatlantic Dialogue Center. «Όταν θα έχουμε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους με εμβέλεια ικανούς να πλήξουν στόχους στη Μόσχα, θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι».

Ζελένσκι: «Αναίσχυντες» οι επιθέσεις της Ρωσίας

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία γίνονται όλο και πιο «αναίσχυντες».

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεκάδες ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι σήμερα.

«Χθες το βράδυ υπήρχαν 150 drones, σήμερα το πρωί - περισσότερα από πενήντα, το βράδυ - δεκάδες ακόμη», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Sky News.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις δείχνουν «την κατάφωρη αδιαφορία της Ρωσίας για όλα όσα κάνει ο κόσμος για να σταματήσει τον πόλεμο».

Ο Πούτιν «λέει ιστορίες» στην Κίνα

Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία συμπίπτουν με την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πούτιν κατηγόρησε επανειλημμένα τη Δύση για την πυροδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι η εισβολή του Κρεμλίνου προκλήθηκε από χρόνια δυτικών προκλήσεων.

«Αυτές τις μέρες στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει να λέει τις ιστορίες του - σαν να μην φταίει ο ίδιος για τον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Σαν κάποιος να τον ''αναγκάζει'' πάντα - να πολεμάει, να σκοτώνει, να οδηγεί παιδιά σε καταφύγια, να στέλνει χιλιάδες ανθρώπους να εισβάλλουν στις θέσεις μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Με απίθανο Γιαμπουσέλε πήρε το ντέρμπι κορυφής

23:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δικαστική απόφαση-σταθμός: Η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ομαλοποίηση των σχέσεων με Μόσχα επιθυμεί η Σλοβακία - Αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στους δρόμους του Σικάγο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο - Το σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα Πεκίνου-Μόσχας ο Τραμπ

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν στο Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για το παλαιστινιακό κράτος

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο Πακιστάν: 11 νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες

22:35BOMBER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αγρότες - βουλευτές που έχουν χάσει τον ύπνο τους

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης και κινδύνου σε παιδότοπο του Ρεθύμνου

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Η ξηρασία αποκάλυψε 40 αρχαίους τάφους της ελληνιστικής περιόδου ηλικίας 2.300 ετών

20:42LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

20:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Κλιμακώνονται οι επιθέσεις Ransomware στην Ευρώπη – Ανησυχούν οι ειδικοί

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτυπά ο Ισραηλινός αναλυτής που αναστάτωσε την Τουρκία για τα Κατεχόμενα - Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» απειλή κατά Αιγύπτου και Ισραήλ

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50, θα τα πουλήσω όλα για τον γιο μου», λέει ο πατέρας του ηθοποιού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είναι... ζωντανός και μίλησε για όλα - Το χτύπημα στα καρτέλ της Βενεζουέλας, ο Πούτιν που τον δυσαρέστησε και η Κίνα

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ