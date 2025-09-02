Ο Πούτιν ζητά από τη Σλοβακία να σταματήσει την παροχή ενέργειας στην Ουκρανία

Ανοικτό το ενδεχόμενο να συνανταθεί ο Πούτιν με τον της Βόρειας Κορέας Κιμ Γονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην Κίνα 

Newsbomb

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο να αναστείλει τις ενεργειακές προμήθειες της Σλοβακίας προς την Ουκρανία. Σε συνάντηση στο Πεκίνο, ο Πούτιν επαίνεσε τη φιλορωσική στάση του Σλοβάκου πρωθυπουργού και την «ανεξάρτητη» στάση της χώρας του στην πολιτική για την Ουκρανία.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε εσείς, η ομάδα σας και η κυβέρνησή σας», δήλωσε ο Πούτιν στη συνάντηση με τον Φίτσο.

Ο Φίτσο επανειλημμένα παρέκκλινε από τις αποφάσεις της ΕΕ στην πολιτική για την Ουκρανία. Είναι ένας από τους λίγους αρχηγούς κυβερνήσεων της ΕΕ που διατηρεί καλές σχέσεις με το Κρεμλίνο παρά την τριετή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Είναι ο μόνος αρχηγός κυβέρνησης της ΕΕ που συμμετέχει στους τρέχοντες εορτασμούς στην Κίνα για την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ρωσία θέλει να προμηθεύσει περισσότερο φυσικό αέριο στην Κίνα

Η Ρωσία θέλει να προμηθεύσει περισσότερο φυσικό αέριο στην Κίνα. Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, δήλωσε στο Πεκίνο ότι υπογράφηκε ένα νομικά δεσμευτικό μνημόνιο για την κατασκευή του αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2» μέσω Μογγολίας προς την Κίνα. Η τιμή του φυσικού αερίου θα είναι χαμηλότερη από ό,τι για την Ευρώπη. Ο Μίλερ το δικαιολόγησε αυτό με το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς.

Επιπλέον, η Gazprom και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Κίνας φέρονται να υπέγραψαν έγγραφα για την αύξηση των προμηθειών φυσικού αερίου μέσω του υφιστάμενου αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας» από 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως σε 44 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ο Μερζ προτείνει τη Γενεύη ως τόπο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι

Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Θα προτείνει την ελβετική πόλη ως τόπο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνόδου κορυφής στο υβριδικό συνέδριο του «Συνασπισμού των Προθύμων» την Πέμπτη, δήλωσε η Μερτς μετά από συνάντηση με την Ελβετίδα πρόεδρο Κάριν Κέλερ-Ζούτερ στο Βερολίνο. Εξέφρασε την προθυμία της για μια τέτοια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενεύη.

Ρωσία: Πιθανή η συνάντηση Πούτιν-Κιμ

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι η επίσκεψη του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Η πιθανότητα συνάντησης θα συζητηθεί μόλις ο Κιμ φτάσει στην Κίνα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Πούτιν και ο Κιμ θα συμμετάσχουν σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη για να σηματοδοτήσουν την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η πρώτη φορά που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί μαζί τον Πούτιν και τον Κιμ. Παραμένει ασαφές εάν θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση.

