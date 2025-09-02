Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν την ανάπτυξη κινεζικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν την ανάπτυξη ενός κινεζικού ειρηνευτικού σώματος στην Ουκρανία κατά την διάρκεια των συνομιλιών που είχαν αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει την ανάπτυξη δικών τους ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.