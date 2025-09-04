Μακρόν: «Έτοιμη» εντός ημερών η αμερικανική βοήθεια στη «Συμμαχία των Προθύμων»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αριστερά, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φθάνουν για να συμμετάσχουν σε μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» τόνισε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.

