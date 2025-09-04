Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά αποστολή αποναρκοθέτησης στην Ουκρανία - Ένας νεκρός

Βαλλιστικός πύραυλος από τη Ρωσία φέρεται να έπληξε ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ, στη βόρεια Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δύο ακόμη.

Ο δήμαρχος του Τσερνίχιφ, Ντμίτρο Μπριζίνσκι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η επίθεση σημειώθηκε ενώ η ομάδα πραγματοποιούσε εργασίες αποναρκοθέτησης στην περιοχή. «Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Russia carried out a missile strike on humanitarian demining workers operating in the field, Chernihiv authorities reported.



One person was killed and two others were injured. pic.twitter.com/5kGSS8H8e0 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2025

Η πόλη Τσερνίχιφ, που βρίσκεται βόρεια του Κιέβου, έχει γίνει ξανά στόχος ρωσικών επιθέσεων από ττο 2022. Οι αποστολές αποναρκοθέτησης θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς σε μεγάλα τμήματα της ουκρανικής επικράτειας οι νάρκες απειλούν συνεχή απειλή για τους κατοίκους ακόμη και εάν απέχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή.

