Πώς ο νέος αγωγός Ρωσίας - Κίνας θα φέρει τα πάνω-κάτω στην αγορά καυσίμων

Η έναρξη λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2», η οποία συμφωνήθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία, αναμένεται να αλλάξει ριζικά την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτή τη γνώμη εξέφρασαν αναλυτές της εταιρείας Bernstein, η οποία ασχολείται με χρηματιστηριακές δραστηριότητες και διεξάγει έρευνα για την χρηματιστηριακή αγορά. Την άποψη αυτή επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG, αυτό θα ανατρέψει την αγορά LNG. Για έργα LNG που βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση, αυτός θα είναι ένας σοβαρός αρνητικός παράγοντας», πιστεύουν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Bloomberg, η έναρξη λειτουργίας του είναι δυνατή μετά το 2030.

Γιατί άλλαξε στάση το Πεκίνο

Αποδίδουν την αλλαγή στη στάση του Πεκίνου, το οποίο αντιστεκόταν εδώ και καιρό στην έναρξη του αγωγού φυσικού αερίου, στις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος εισήγαγε μεγάλους δασμούς και ο Σι Τζινπίνγκ αποφάσισε αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων δασμών στο αμερικανικό LNG.

Αυτό συνέβη στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων γύρω από το Στενό του Ορμούζ , μια ζωτική αρτηρία μεταφοράς για τον εφοδιασμό με LNG. Οι σταθερά υψηλές τιμές, μια παρατεταμένη συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, δεν συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης.

Οι Κινέζοι αγοραστές δεν έχουν εισάγει αμερικανικό φυσικό αέριο για περισσότερο από έξι μήνες, το μεγαλύτερο συνεχόμενο χρονικό διάστημα από τον προηγούμενο εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

Για το Πεκίνο, ο αγωγός «Δύναμη της Σιβηρίας 2» θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της επιλογής προμηθευτών. Ο αγωγός θα ήταν το μεγαλύτερο μοναδικό κανάλι εισαγωγής φυσικού αερίου της Κίνας, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η ΕΕ επιδιώκει να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων έως το τέλος του 2027.

Λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση των υφιστάμενων αγωγών, η οποία συμφωνήθηκε επίσης στο Πεκίνο, αυτό θα ισοδυναμούσε με περισσότερους από 40 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως, τους οποίους η Κίνα δεν θα χρειαζόταν πλέον. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών υπερψυγμένου καυσίμου της Κίνας πέρυσι.

Το Bloomberg σημειώνει ότι παρόλο που η Gazprom χαρακτήρισε τη συμφωνία δεσμευτική, δεν επιβεβαιώθηκε από την Κίνα, η οποία χρησιμοποίησε πιο γενική διατύπωση στις επίσημες δηλώσεις της.

