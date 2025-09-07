Ρωσικός βομβαρδισμός με έναν νεκρό και τραυματίες στην Ουκρανία

Στρατιώτες προετοιμάζουν ένα drone «Kazhan» στην πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Chasiv Yar, στην περιοχή Donetsk της Ουκρανίας, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. (Oleg Petrasiuk/24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας μέσω AP)

Ρωσικός βομβαρδισμός στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Κατόπιν εχθρικής επίθεσης στην κοινότητα Πούτβιλ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί 9 ετών», δήλωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής, Όλεχ Χριχόροφ.

Eπίθεση στη Ζαπορίζια

Την ίδια ώρα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων. Τέσσερις από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. Δημοσιοποιημένες φωτογραφίες δείχνουν πολυκατοικίες με εκτεταμένες ζημιές από την επιδρομή.

Η κατάσταση στο μέτωπο και οι διπλωματικές προσπάθειες

Περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο. Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή, οι στρατιωτικές συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου έχουν παγώσει τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να διαφαίνεται άμεση πρόοδος.

