Ζελένσκι: Εξήγησε τι θεωρεί «νίκη» για την Ουκρανία

«Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Για αυτόν, αυτό είναι νίκη. Και μέχρι να το καταφέρει, η νίκη είναι με το μέρος μας.», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Newsbomb

Ζελένσκι: Εξήγησε τι θεωρεί «νίκη» για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνέντευξή του στο ABC News

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τι θεωρεί «νίκη» στον πόλεμο με τη Ρωσία αποκάλυψε σε συνέντευξη στο αμερικανικό ABC News ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο στόχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας είναι να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της χώρας, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν φυσικά θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Για αυτόν, αυτό είναι νίκη. Και μέχρι να το καταφέρει, η νίκη είναι με το μέρος μας. Γι' αυτό για εμάς, η επιβίωση είναι νίκη. Επειδή επιβιώνουμε χάρη στην ταυτότητά μας, τη χώρα μας, την ανεξαρτησία μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο ABC News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να τερματιστεί ο πόλεμος, οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν. «Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε ενέργεια από τη Ρωσία. Αυτός είναι ένας τρόπος για να σταματήσουμε τον δολοφόνο. Πρέπει να του στερήσουμε τα όπλα του. Η ενέργεια είναι το όπλο του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο Ουκρανός ηγέτης σχολίασε επίσης την πρόταση του Πούτιν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μόσχα. «Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται καθημερινά πυραυλικές επιθέσεις. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη. Και αυτός το καταλαβαίνει», δήλωσε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τακτική του Πούτιν είναι να αναβάλλει συνεχώς τις άμεσες συνομιλίες μαζί του.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν αποκλείεται η πιθανότητα διμερούς συνάντησης. «Είπα: ακούστε, κύριε Τραμπ, είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε συνάντηση, αλλά όχι στη Ρωσία, για οποιαδήποτε συνάντηση, διμερή ή τριμερή. Θα χαρούμε αν συμμετάσχετε», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας μόνο στη Μόσχα και θεωρούσε «υπερβολικά» τα αιτήματα για συνομιλίες σε άλλα μέρη. «Αν θέλουν να μας συναντήσουν, είμαστε έτοιμοι. Το καλύτερο μέρος για αυτό είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ηρωική πόλη της Μόσχας», δήλωσε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με τον Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς ο τελευταίος δεν συμφωνεί με τις απαιτήσεις της Μόσχας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πούτιν, ακόμη και αν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία θα πρέπει να διεξαγάγει δημοψήφισμα για τα εδάφη και τις προεδρικές εκλογές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 25χρονος έπειτα από τροχαίο - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό του

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: Νεκρός 57χρονος Βρετανός στο Πρασονήσι

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τι κερδίζουν από τα μέτρα οικογένειες και παιδιά - Παραδείγματα

13:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τέλος και επίσημα ο Σάντος από το Αζερμπαϊτζάν

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Μπλόκο» σε αεροπλάνα και πλοία που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ - Αύξηση της βοήθειας προς Παλαιστίνιους πρόσφυγες

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα μέτρα για την ενίσχυση της στέγης - Επιστροφή ενοικίου, ΦΠΑ, απαλλαγή φόρου και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

13:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Σημείο: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 85 χρόνια ανεβαίνει ο «Ερρίκος Ε'» του Σαίξπηρ

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τριπλάσιες ρωσικές δυνάμεις από ουκρανικές στο μέτωπο - Παραδοχή του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου «Το Ισραήλ διεξάγει σκληρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» - Στους 6 οι νεκροί από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

12:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει τις λιγότερες βολές από τους σταρ της διοργάνωσης

12:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Σύντομη περιήγηση στον νέο ΚΟΚ: Οι πιο σημαντικές αλλαγές, οι αυστηρότερες ρυθμίσεις και τα πρόστιμα

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η λετουργία ψηφιακού οδηγού Sign Guide για ΑμεΑ

12:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα: Παρεμβάσεις στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

12:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Βράχων: Ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού» του Μίκη

12:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Τρύφων: Επενδυτικά κίνητρα και μείωση υπερφορολόγησης για να γίνει η Ελλάδα φαρμακευτικός κόμβος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται οι συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΤΕΛ που ξεκλήρισε ένα χωριό της Κρήτης: Μετέφεραν τις σωρούς ακόμα και με ταξί

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» - Η δίκη του αιώνα ενέπνευσε βιβλία, ντοκιμαντέρ και σειρές

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

11:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 - Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα μέτρα για την ενίσχυση της στέγης - Επιστροφή ενοικίου, ΦΠΑ, απαλλαγή φόρου και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ