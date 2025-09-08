Ζελένσκι: Εξήγησε τι θεωρεί «νίκη» για την Ουκρανία

Το τι θεωρεί «νίκη» στον πόλεμο με τη Ρωσία αποκάλυψε σε συνέντευξη στο αμερικανικό ABC News ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο στόχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας είναι να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της χώρας, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν φυσικά θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Για αυτόν, αυτό είναι νίκη. Και μέχρι να το καταφέρει, η νίκη είναι με το μέρος μας. Γι' αυτό για εμάς, η επιβίωση είναι νίκη. Επειδή επιβιώνουμε χάρη στην ταυτότητά μας, τη χώρα μας, την ανεξαρτησία μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο ABC News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να τερματιστεί ο πόλεμος, οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν. «Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε ενέργεια από τη Ρωσία. Αυτός είναι ένας τρόπος για να σταματήσουμε τον δολοφόνο. Πρέπει να του στερήσουμε τα όπλα του. Η ενέργεια είναι το όπλο του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο Ουκρανός ηγέτης σχολίασε επίσης την πρόταση του Πούτιν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μόσχα. «Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται καθημερινά πυραυλικές επιθέσεις. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη. Και αυτός το καταλαβαίνει», δήλωσε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τακτική του Πούτιν είναι να αναβάλλει συνεχώς τις άμεσες συνομιλίες μαζί του.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν αποκλείεται η πιθανότητα διμερούς συνάντησης. «Είπα: ακούστε, κύριε Τραμπ, είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε συνάντηση, αλλά όχι στη Ρωσία, για οποιαδήποτε συνάντηση, διμερή ή τριμερή. Θα χαρούμε αν συμμετάσχετε», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας μόνο στη Μόσχα και θεωρούσε «υπερβολικά» τα αιτήματα για συνομιλίες σε άλλα μέρη. «Αν θέλουν να μας συναντήσουν, είμαστε έτοιμοι. Το καλύτερο μέρος για αυτό είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ηρωική πόλη της Μόσχας», δήλωσε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με τον Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς ο τελευταίος δεν συμφωνεί με τις απαιτήσεις της Μόσχας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πούτιν, ακόμη και αν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία θα πρέπει να διεξαγάγει δημοψήφισμα για τα εδάφη και τις προεδρικές εκλογές.

