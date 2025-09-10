Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας – Έκλεισε το αεροδρόμιο Ρζέσοφ

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας εξέδωσε σοβαρή προειδοποίηση, γνωστοποιώντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εισήλθαν και παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Σε μήνυμά της στο Telegram, η ουκρανική Αεροπορία ανέφερε:

«Ρωσικά drones βρίσκονται πάνω από την Πολωνία και κινούνται δυτικά, προς την πόλη Ζάμοστς!».

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροδρόμιο Ρζέσοφ στην ανατολική Πολωνία έκλεισε λόγω «απρογραμμάτιστης στρατιωτικής δραστηριότητας».