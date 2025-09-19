Τι είναι το αεροπλάνο που κυκλοφορεί στον ουρανό της Μακεδονίας και της Θράκης;

Τις τελευταίες ημέρες, ένα μικρό δικινητήριο αεροπλάνο με πολωνικό νηολόγιο «μαγνητίζει» τα βλέμματα στον ουρανό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις συνεχείς πτήσεις του πάνω από πόλεις, χωριά, κάμπους αλλά και νησιά (τελευταίο στίγμα ήταν στην Πάρο, σύμφωνα με το flightradar24.com).

Πρόκειται για αεροσκάφος της εταιρείας MGGP Aero, η οποία ειδικεύεται στη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων από αέρος, σύμφωνα με το xronos.gr.

Με ειδικούς αισθητήρες και κάμερες υψηλής ανάλυσης, το αεροπλάνο «σαρώνει» από συγκεκριμένο ύψος το έδαφος, καταγράφοντας κάθε λεπτομέρεια.

Οι εικόνες αυτές επεξεργάζονται ώστε να δημιουργηθούν τρισδιάστατοι χάρτες, ορθοφωτοχάρτες, αλλά και αναλυτικά μοντέλα για χρήση σε πολεοδομία, γεωργία, περιβάλλον, ακόμη και αρχαιολογικές μελέτες.

Η διαδικασία ονομάζεται φωτογραμμετρία και θεωρείται κρίσιμη για τον ακριβή προσδιορισμό χαρακτηριστικών του εδάφους. Παρόμοιες αποτυπώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν από στρατιωτικά αεροσκάφη ή μικρές ελληνικές εταιρείες.

Σήμερα, όμως, εξειδικευμένες εταιρείες όπως η MGGP Aero αναλαμβάνουν έργα μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία.

Το «παράξενο» αεροπλανάκι που ακούγεται καθημερινά, ουσιαστικά χαρτογραφεί με ακρίβεια τις τοποθεσίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία δεδομένων για την ανάπτυξη και τη μελέτη της περιοχής.