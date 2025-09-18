Τραμπ: Ο Πούτιν «πραγματικά με έχει απογοητεύσει» - Παραμένει το αδιέξοδο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και οι πρωτοφανής εισβολή drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας «δεν είναι ενέργειες κάποιου που επιθυμεί την ειρήνη».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση του εναερίου της χώρου, όταν 19 drones εισέβαλαν στο έδαφός της. Η Μόσχα επιμένει ότι το περιστατικό δεν ήταν σκόπιμο.

Πριν από ένα μήνα, όταν ένα μικρόφωνο του Λευκοί Οίκου «πρόδωσε» τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν «θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα... όσο τρελό και αν ακούγεται».

Όμως κατά την συνέντευξη Τύπου στην Βρετανία την Πέμπτη (18/09), ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν τον «απογοήτευσε». Η συμφωνία που προέβλεπε με σιγουριά πριν από ένα μήνα παραμένει απρόσιτη, σημειώνει το BBC σε ανάλυσή του. Δεν είναι ακόμα σαφές πώς ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να ξεπεράσει το αδιέξοδο στην Ουκρανία.

