Τραμπ - Στάρμερ: Ανακοίνωσαν συμφωνία 250 δισ. λιρών με... αστειάκια και αγγίγματα

ψΟ πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κίρ Στάρμερ συμμετέχουν σε στρογγυλό τραπέζι επιχειρηματικών συζητήσεων στο Τσέκερς κοντά στο Άιλσμπερι της Αγγλίας, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών, χαρακτήρισε «ιστορική» τη συμφωνία επενδύσεων που υπεγράφη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ. Ευχαρίστησε τον Σερ Κιρ Στάρμερ για τη φιλοξενία, λέγοντας ότι το Τσέκερς είναι «πιο όμορφο και πιο ιστορικό από ποτέ».

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για έναν «άθραυστο δεσμό». «Σκοπεύουμε να παραμείνουμε ο πιο ισχυρός, στενός και αξιόπιστος εταίρος σας. Η σχέση αυτή είναι πολύ σημαντική για εμάς», τόνισε.

Με μια δόση χιούμορ, απευθύνθηκε στους ηγέτες της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων που βρίσκονταν στην αίθουσα: «Κατακτάτε τον κόσμο», τους είπε, προκαλώντας γέλια. «Σας κοιτάζω και δεν ξέρω τι κάνετε εδώ, ελπίζω να έχετε δίκιο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα των δασμών «Εισπράττουμε τρισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς, που έχουν βοηθήσει τη χώρα μας. Χωρίς αυτούς, δεν θα βλέπαμε τέτοιου μεγέθους επενδύσεις».

Στάρμερ: «Σχέση φιλίας και σεβασμού»

Πριν τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε μιλήσει ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την επίσκεψη. «Είσαι ανάμεσα σε φίλους», είπε, μιλώντας για «πολλά που αξίζει να γιορτάσουμε στη σχέση αυτή».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η «ειδική σχέση» δεν είναι θεωρητική, αλλά θεμελιώνεται σε ηγέτες που «σέβονται και συμπαθούν ο ένας τον άλλον», καθώς και στη στενή αμυντική συνεργασία, «την πιο ισχυρή που έχει γνωρίσει ο κόσμος». Τόνισε, επίσης, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών: «Δεσμοί οικογένειακοι και φιλίας. Ο ίδιος ο πρόεδρος αποτελεί φωτεινό παράδειγμα αυτού».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε 250 δισ. λίρες, με ροές «και προς τις δύο πλευρές του Ατλαντικού», κάνοντάς την «το μεγαλύτερο πακέτο επενδύσεων στην ιστορία της Βρετανίας». «Το τελικό κριτήριο της ειδικής σχέσης είναι τι προσφέρει στους σκληρά εργαζόμενους πολίτες: περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες προοπτικές», κατέληξε.

Συμφωνία και για την τεχνολογία

Η εταιρική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ θα γίνεται "όλο και πιο ισχυρή", δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπέγραψε με τον πρωθυπουργό μια νέα συμφωνία τεχνολογικής ευημερίας. Η συμφωνία "ετοιμαζόταν από καιρό", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης