Τζίμι Κίμελ: Τι είπε για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ και «κόπηκε» η εκπομπή του

«Σε αναστολή» βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης η εκπομπή του διάσημου κωμικού παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, στις ΗΠΑ – και αφορμή για αυτό ήταν τα σχόλιά του για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής "Jimmy Kimmel Live!", αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο μίλησε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ο παρουσιαστής.

«Το Jimmy Kimmel Live θα αναβληθεί επ' αόριστον», δήλωσε εκπρόσωπος του δικτύου, ιδιοκτησίας της Disney, χωρίς περαιτέρω σχόλια ή εξηγήσεις, ενώ προς το παρόν, ούτε ο ίδιος ο Τζίμι Κίμελ έχει μιλήσει για το γεγονός.

Η ανακοίνωση πάντως έγινε λίγη ώρα πριν τη ζωντανή προβολή του σόου, ενώ ο παρουσιαστής βρισκόταν στο στούντιο. Μετά το γεγονός, οι τηλεοπτικές κάμερες τον κατέγραψαν να αποχωρεί από τις εγκαταστάσεις, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση. Έξω από τον χώρο μάλιστα, βρίσκονταν και θαυμαστές του, που περίμεναν να συμμετέχουν στο κοινό της ζωντανής εκπομπής, όπως συνηθίζεται στις ΗΠΑ.

Τζίμι Κίμελ: Το επίμαχο σχόλιο που οδήγησε στο «κόψιμο» της εκπομπής

Την περασμένη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκειά του μονολόγου του στην εκπομπή, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μιλώντας για τον δράστη και χαρακτηρίζοντας το κίνημα MAGA, που υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ως «συμμορία».

«Φθάσαμε σε νέο πάτο αυτό το Σαββατοκύριακο με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Αμέσως μετά, στην εκπομπή προβλήθηκε βίντεο όπου φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει να δηλώσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του προσωπικού του φίλου, Τσάρλι Κερκ και αντίθετα, να μιλά για την νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο. Μετά το βίντεο, ο Κίμελ έκανε πλάκα για τα «στάδια του πένθους».

?OFFICIAL: JIMMY KIMMEL CANCELED



Here’s the clip about Charlie Kirks death — that led to Jimmy Kimmel being pulled from 32 ABC stations: pic.twitter.com/wtbE6945nY — Jeremy Kamali (@JeremyKamali) September 17, 2025

Αντιδράσεις κατά του Τζίμι Κίμελ από παράγοντες του τηλεοπτικού τοπίου στις ΗΠΑ

Μετά την προβολή της εκπομπής, ξέσπασαν αντιδράσεις στις ΗΠΑ, από κομβικούς παράγοντες του τηλεοπτικού τοπίου. Αρχικά η Nexstar, που διαχειρίζεται δεκάδες τοπικούς σταθμούς του ABC, κατήγγειλε τα σχόλια ως «προσβλητικά και αναίσθητα», επισημαίνοντας ότι δεν αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα μεγάλου μέρους του κοινού.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της εταιρείας, Άντριου Άλφορντ, ήταν εκείνος που ισχυρίστηκε πως είναι προτιμότερο η εκπομπή να αποσυρθεί μέχρι να «ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επανέλθει ο σεβασμός».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του επικεφαλής της FCC, της Ένωσης που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ραδιοσυχνοτήτων στις ΗΠΑ. Ο Μπρένταν Καρ χαρακτήρισε τα σχόλια «τα πιο άρρωστα που έχουν ειπωθεί ποτέ» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν εκ νέου οι άδειες τηλεοπτικών σταθμών, εάν δεν υπάρξουν ενέργειες αποκατάστασης της αλήθειας.

Μετά την είδηση περί αναστολής της προβολής της εκπομπής, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δήλωση μέσω της οποίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως πρόκειται για μία «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».