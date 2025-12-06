Σε ποια χώρα παίρνεις δωρεάν εισιτήριο λεωφορείου εάν κάνεις… 20 καθίσματα

Ολοένα και περισσότερες πόλεις έχουν αποφασίσει να εισαγάγουν δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες για τους πολίτες τους, θεωρώντας ότι η μείωση της χρήσης αυτοκινήτων είναι μία υγιεινή συνήθεια.

Πράγματι είναι, τόσο για τους επιβάτες, που κάνουν περισσότερους περιπάτους, όσο και για την πόλη, η οποία μεταμορφώνεται από έναν χώρο διέλευσης σε έναν αυθεντικό, χρηστικό δημόσιο χώρο.

Παρ’ όλα αυτά, πολλές πόλεις θεωρούν ότι τα δωρεάν εισιτήρια θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τους προϋπολογισμούς τους και παραμένουν στις παλιές πρακτικές.

Η πόλη Κλουζ – Ναπόκα της Ρουμανίας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, καθώς εφαρμόζουν έναν παράδοξο αλλά κι εξαιρετικά ευρηματικό τρόπο να πληρώνεις τα εισιτήρια των λεωφορείων. Καθίσματα. Ναι, το διάβασες σωστά: Όπως στην άσκηση, όπου λυγίζεις τα γόνατα από όρθια στάση όσο χαμηλότερα μπορείς και μετά σηκώνεσαι ξανά. Αν το κάνεις είκοσι φορές, παίρνεις μία δωρεάν διαδρομή με το λεωφορείο.

Πώς ελέγχουν αν κάποιος ολοκλήρωσε τα καθίσματα που πρέπει; Με τη βοήθεια μίας συσκευής «έξυπνης πόλης». Πρόκειται για ένα κιόσκι εξοπλισμένο με κάμερα, που σε παρακολουθεί καθώς αναλαμβάνεις την πρόκληση, που σημαίνει 20 καθίσματα σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Αυτό το περίπτερο στο Κλουζ – Ναπόκα βρίσκεται στην οδό Memorandumului δίπλα σε στάση λεωφορείου, ώστε να ιδρώσεις λίγο, να πάρεις το εισιτήριο και να επιβιβαστείς αμέσως σε λεωφορείο. Ως εναλλακτική λύση, μπορείς να κρατήσεις το εισιτήριο για αργότερα, καθώς είναι έγκυρο σε ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών.

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι μία πολιτική που ισχύει όλο τον χρόνο. Το έργο παρουσιάστηκε το 2020 ως μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και τα εισιτήρια έναντι καθισμάτων ήταν διαθέσιμα από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, μεταξύ 05:00 και 11:00.

Στο Κλουζ – Ναπόκα, το εισιτήριο μπορεί να κοστίζει 2,5 λέι Ρουμανίας (περίπου 0,5 ευρώ). Όμως, τα οφέλη για την υγεία είναι πολλαπλάσια.