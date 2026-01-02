Μαρινάκης: «Το 2026 βρίσκει τα δημόσια ΑΕΙ χωρίς αιώνιους φοιτητές και χωρίς ενεργό κατάληψη»

Διεγράφησαν πάνω από 300.000 «αιώνιοι» φοιτητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο συνολικός αριθμός των μη ενεργών φοιτητών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Νόμου, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ιδρυμάτων και διεγράφησαν, ανήλθε σε 308.605 φοιτητές, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας.

«Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια: Χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές. Χωρίς ενεργό κατάληψη, με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σύγκριση με το 2019 και με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, συμπράττοντας μαζί τους», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε σημερινή (02/01) δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες», προσέθεσε.