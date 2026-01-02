Αλκοτέστ για ηλεκτρικά πατίνια στο κέντρο - 31.375 παραβάσεις και 546 ατυχήματα τον Δεκέμβριο

Η Τροχαία εισήγαγε την περασμένη Κυριακή (28/12) αλκοτέστ και για τα ηλεκτρικά πατίνια στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις τακτικές δράσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών επιτρέπεται από τα 12 έτη, με μέγιστη ταχύτητα τα 6 χλμ/ώρα, ενώ για άτομα άνω των 15 ετών το όριο φτάνει τα 25 χλμ/ώρα. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση τους σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, ενώ πραγματοποιούνται και αλκοτέστ, όπως έγινε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΑΝΤ1, σε μία γυναίκα επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το ηλεκτρικό πατίνι της απομακρύνθηκε με γερανό.

Στατιστικά Δεκεμβρίου 2025 – Παραβάσεις και ατυχήματα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον Δεκέμβριο του 2025, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, βεβαιώθηκαν συνολικά 31.375 παραβάσεις, από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος.

Κύριες παραβάσεις:

1.314 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (60 σε βαθμό πλημμελήματος)

3.453 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

291 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

512 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

1.271 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

1.698 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

27 για επικίνδυνους ελιγμούς

Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες, εκ των οποίων:

10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς

6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες

530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παράβαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Ιδιαίτερα η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών.