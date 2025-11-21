Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα

Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει εντατικούς ελέγχους και άρση οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα

Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα
Αρχείου - Eurokinissi
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ολοκληρωμένος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) – των γνωστών ηλεκτρικών πατινιών – από τον Δήμο Αθηναίων. Στόχος του νέου πλαισίου είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, η προστασία του δημόσιου χώρου και η καλύτερη οργάνωση της μικροκινητικότητας στην πόλη.

«Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο και βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Προωθούμε τη μικροκινητικότητα, αλλά με ξεκάθαρους κανόνες σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Προστατεύουμε με πράξεις την προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας».

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές: Απαγορεύσεις και ελεγχόμενη στάθμευση

Ο νέος κανονισμός εντάσσει τα Ε.Π.Η.Ο. στις ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. με εξειδικευμένες προβλέψεις, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την ακανόνιστη στάθμευση και την επικίνδυνη οδήγηση.

1. Πλήρης απαγόρευση σε κρίσιμα σημεία

  • Απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία και η στάθμευση στα πεζοδρόμια. Ο οδηγός πρέπει να κινείται ως πεζός, έχοντας το όχημα στο πλάι.

  • Τίθεται πλήρης απαγόρευση κίνησης και στάθμευσης στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και στους δημοφιλείς πεζόδρομους της Ερμού και της Αιόλου, αλλά και σε άλση.

  • Θεσπίζεται όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα (ταχύτητα γρήγορης βάδισης πεζού) σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους, όπως στην περιοχή του Ψυρρή και στον πεζόδρομο Κεραμεικού.

2. Χωροθέτηση 1.574 θέσεων στάθμευσης εταιρειών

  • Για τις εταιρείες εκμίσθωσης (renting) πατινιών, η στάθμευση επιτρέπεται αποκλειστικά σε 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης που χωροθετήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

  • Δημιουργούνται συνολικά 1.574 θέσεις για τα πατίνια των εταιρειών. Για τις πιο κεντρικές περιοχές (1η & 2η Δ.Κ.), το ετήσιο τέλος χρήσης ορίζεται στα 120 ευρώ ανά θέση.

  • Για τους πολίτες-ιδιοκτήτες, η στάθμευση πρέπει να διασφαλίζει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου για τους πεζούς και απαγορεύεται σε ράμπες, διαβάσεις και εισόδους κτιρίων.

3. Ψηφιακή παρακολούθηση και έλεγχος ταχύτητας

  • Συστήνεται στις εταιρείες μίσθωσης να χρησιμοποιούν το λογισμικό τους για τον εντοπισμό των οχημάτων και για τον περιορισμό της ταχύτητας («κόφτη») στις ζώνες απαγόρευσης.

  • Όλα τα Ε.Π.Η.Ο. θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικό Μητρώο με μοναδικό σειριακό αριθμό. Η παρακολούθηση του στόλου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ψηφιακών εργαλείων σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ Α.Ε.

4. Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων και ελέγχων

  • Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιχειρησιακή εφαρμογή, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους.

  • Εκτός από τις κυρώσεις του Κ.Ο.Κ., προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, με επιβολή προστίμων βάσει του σειριακού αριθμού. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας χρήσης στάθμευσης των εταιρειών.

«Πιστεύουμε ότι η μικροκινητικότητα είναι μέρος της λύσης στα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αθήνας», σχολίασε η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης, Μάρω Ευαγγελίδου, ενώ ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Θωμάς Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων «μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τα Ε.Π.Η.Ο. και να επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

Η εφαρμογή του κανονισμού θα ξεκινήσει με σήμανση των θέσεων και ενημερωτική καμπάνια προς χρήστες και εταιρείες για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο.

