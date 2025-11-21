Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ολοκληρωμένος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) – των γνωστών ηλεκτρικών πατινιών – από τον Δήμο Αθηναίων. Στόχος του νέου πλαισίου είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, η προστασία του δημόσιου χώρου και η καλύτερη οργάνωση της μικροκινητικότητας στην πόλη.

«Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο και βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Προωθούμε τη μικροκινητικότητα, αλλά με ξεκάθαρους κανόνες σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Προστατεύουμε με πράξεις την προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας».

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές: Απαγορεύσεις και ελεγχόμενη στάθμευση

Ο νέος κανονισμός εντάσσει τα Ε.Π.Η.Ο. στις ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. με εξειδικευμένες προβλέψεις, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την ακανόνιστη στάθμευση και την επικίνδυνη οδήγηση.

1. Πλήρης απαγόρευση σε κρίσιμα σημεία

Απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία και η στάθμευση στα πεζοδρόμια . Ο οδηγός πρέπει να κινείται ως πεζός, έχοντας το όχημα στο πλάι.

Τίθεται πλήρης απαγόρευση κίνησης και στάθμευσης στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη , καθώς και στους δημοφιλείς πεζόδρομους της Ερμού και της Αιόλου , αλλά και σε άλση.

Θεσπίζεται όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα (ταχύτητα γρήγορης βάδισης πεζού) σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους, όπως στην περιοχή του Ψυρρή και στον πεζόδρομο Κεραμεικού.

2. Χωροθέτηση 1.574 θέσεων στάθμευσης εταιρειών

Για τις εταιρείες εκμίσθωσης (renting) πατινιών, η στάθμευση επιτρέπεται αποκλειστικά σε 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης που χωροθετήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Δημιουργούνται συνολικά 1.574 θέσεις για τα πατίνια των εταιρειών. Για τις πιο κεντρικές περιοχές (1η & 2η Δ.Κ.), το ετήσιο τέλος χρήσης ορίζεται στα 120 ευρώ ανά θέση .

Για τους πολίτες-ιδιοκτήτες, η στάθμευση πρέπει να διασφαλίζει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου για τους πεζούς και απαγορεύεται σε ράμπες, διαβάσεις και εισόδους κτιρίων.

3. Ψηφιακή παρακολούθηση και έλεγχος ταχύτητας

Συστήνεται στις εταιρείες μίσθωσης να χρησιμοποιούν το λογισμικό τους για τον εντοπισμό των οχημάτων και για τον περιορισμό της ταχύτητας («κόφτη») στις ζώνες απαγόρευσης.

Όλα τα Ε.Π.Η.Ο. θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικό Μητρώο με μοναδικό σειριακό αριθμό. Η παρακολούθηση του στόλου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ψηφιακών εργαλείων σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ Α.Ε.

4. Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων και ελέγχων

Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιχειρησιακή εφαρμογή, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους.

Εκτός από τις κυρώσεις του Κ.Ο.Κ., προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, με επιβολή προστίμων βάσει του σειριακού αριθμού. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας χρήσης στάθμευσης των εταιρειών.

«Πιστεύουμε ότι η μικροκινητικότητα είναι μέρος της λύσης στα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αθήνας», σχολίασε η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης, Μάρω Ευαγγελίδου, ενώ ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Θωμάς Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων «μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τα Ε.Π.Η.Ο. και να επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

Η εφαρμογή του κανονισμού θα ξεκινήσει με σήμανση των θέσεων και ενημερωτική καμπάνια προς χρήστες και εταιρείες για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο.

