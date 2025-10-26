Δύο άτομα σε ένα… πατίνι: Η επικίνδυνη καθημερινότητα στους δρόμους της πόλης - Τα πρόστιμα

Δύο άτομα χωρίς κράνος πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο, αγνοώντας βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας - Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την παράσυρση άνδρα με πατίνι, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που κρύβει η απερίσκεπτη χρήση τους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δύο άτομα σε ένα… πατίνι: Η επικίνδυνη καθημερινότητα στους δρόμους της πόλης - Τα πρόστιμα
Στους δρόμους της Αθήνας δεν λείπουν τα παράδοξα. Η εικόνα δύο ατόμων πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, να κινούνται ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά, προκαλεί μεγάλη ανησυχία αν αναλογιστεί κανείς ότι το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την θανατηφόρα παράσυρση άνδρα που κινούνταν επίσης με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται δύο άτομα πάνω σε ένα μικρό ηλεκτρικό πατίνι, να κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο των Αχαρνών. Κανείς από τους δύο δεν φοράει κράνος, ενώ το πατίνι προφανώς δεν είναι φτιαγμένο για να μεταφέρει δύο επιβάτες.

O Χρήστος Γιαννούκας, Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής και Ειδικός Ασφαλούς Οδήγησης και Μεταφοράς Επιβατών/Εμπορευμάτων, μίλησε στο Newsbomb και ανέλυσε τι ισχύει για τα ηλεκτρικά πατίνια με βάση το νέο νομικό πλαίσιο.

«Το ηλεκτρικό πατίνι είναι όχημα και ο αναβάτης του είναι οδηγός. Αυτό συνεπάγεται συνείδηση, γνώση, υπευθυνότητα, προσοχή και σεβασμό προς όλους τους χρήστες του δρόμου», τονίζει ο κ. Γιαννούκας, διευκρινίζοντας ότι η χρήση πατινιού δεν είναι παιχνίδι αλλά μια κυκλοφοριακή πράξη που απαιτεί πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025, ΦΕΚ Α’ 100/13.6.2025), τα ηλεκτρικά πατίνια υπάγονται στην κατηγορία των ΕΠΗΟ και έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρήσης.

Ηλικία, όρια ταχύτητας και υποχρεώσεις των αναβατών

«Η χρήση πατινιού επιτρέπεται από τα 12 έτη για οχήματα με μέγιστη ταχύτητα έως 6 χλμ./ώρα, ενώ από τα 15 έτη και άνω για πατίνια που μπορούν να φτάσουν τα 25 χλμ./ώρα. Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται μόνο σε οδούς με ανώτατο όριο ταχύτητας έως 50 χλμ./ώρα», εξηγεί.

Επιπλέον, τα πατίνια οφείλουν να κινούνται σε ποδηλατοδρόμους όπου αυτοί υπάρχουν ή στο δεξί άκρο του δρόμου όταν ποδηλατόδρομοι δεν είναι διαθέσιμοι.

Ο κ. Γιαννούκας σημειώνει: «Υποχρεωτική είναι η χρήση κράνους, φωτισμού εμπρός και πίσω, ανακλαστικών στοιχείων και εγγράφου ταυτοποίησης. Τη νύχτα είναι απαραίτητο και το αντανακλαστικό γιλέκο».

Επιπλέον, «ο εξοπλισμός του πατινιού πρέπει να περιλαμβάνει κουδούνι, φώτα και αντανακλαστικά, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά συνεπιβάτη», σημείωσε.

Πρόστιμα και ποινικές συνέπειες

«Η παραβίαση του ΚΟΚ, η κίνηση σε πεζοδρόμια και αυτοκινητόδρομους, η οδήγηση με κινητό ή ακουστικά, η υπέρβαση των 25 χλμ./ώρα, αλλά και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών απαγορεύονται ρητά», υπογραμμίζει ο ειδικός.

Σημειώνει επίσης ότι «η στάθμευση σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ ή πλατείες δεν επιτρέπεται και ότι οι δήμοι οφείλουν να ορίζουν ειδικούς χώρους στάθμευσης».

«Οι παραβάσεις επισύρουν διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων συμβάντων υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον αναβάτη», εξηγεί.

Όσον αφορά τον ρόλο των γονέων ο κ. Γιαννούκας ανέφερε: «Οι γονείς έχουν καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να εξασφαλίζουν κράνος εγκεκριμένου τύπου, προστατευτικό εξοπλισμό, φωτισμό και ανακλαστικά για τα παιδιά τους. Κυρίως, να τους διδάσκουν τον ΚΟΚ και τις αρχές της αμυντικής οδήγησης. Η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι».

Ο ειδικός καταλήγει: «Χρειάζεται δημιουργία ασφαλών υποδομών για πεζούς, ποδηλάτες και πατίνια, υποχρεωτική εκπαίδευση των αναβατών και σαφές πλαίσιο για πιθανή άδεια κυκλοφορίας και ασφάλιση αστικής ευθύνης. Μόνο έτσι θα μειωθούν τα ατυχήματα και θα μιλάμε για πραγματική οδική ασφάλεια».

