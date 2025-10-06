Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Χειροπέδες σε έναν 46χρονο άνδτα αλβανικής καταγωγής πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίος Πειραιά ο οποίος ήταν ο οδηγός της μηχανής που χτύπησε και σκότωσε την περασμένη Πέμπτη 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Ο 46χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

