Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη
Ο 46χρονος έχει αλβανική καταγωγή και ομολόγησε την εμπλοκή του στο δυστύχημα
Χειροπέδες σε έναν 46χρονο άνδτα αλβανικής καταγωγής πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίος Πειραιά ο οποίος ήταν ο οδηγός της μηχανής που χτύπησε και σκότωσε την περασμένη Πέμπτη 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.
Ο 46χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο δυστύχημα.
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.
Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.
Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.
