Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι

Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε τον άτυχο 44χρονο

Newsbomb

EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
Σφοδρότατο τροχαίο δυστυχήμα με θύμα έναν 44χρονο άνδρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/10), όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης.

Ο άτυχος 44χρονος είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο και τον 44χρονο.

