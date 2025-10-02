Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι
Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε τον άτυχο 44χρονο
Σφοδρότατο τροχαίο δυστυχήμα με θύμα έναν 44χρονο άνδρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/10), όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης.
Ο άτυχος 44χρονος είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο και τον 44χρονο.
