Κίνηση: Τροχαίο στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός - Που παρατηρούνται καθυστερήσεις

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος, μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις 25 με 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, 20 με 25 λεπτά από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας και τέλος 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Ανθούσα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Ανθούσα.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον Κηφισό.

Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης: