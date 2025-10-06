Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
6/10/2025 7:30:00 πμ
6/10/2025 12:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ.
762
ΑΔΜΗΕ
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 11:00:00 πμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Π.ΡΑΦΤΗ - Λ.Π.ΡΑΦΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - - ΔΡΟΣΙΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΠΕΡΑΝΤΗ - ΛΥΓΟΡΙ - ΚΗΠΩΝ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΡΩΝ - ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΔΑΦΝΗΣ - ΧΛΟΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΕΛΛΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ - ΟΝΕΙΡΩΝ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΖΕΝΕΤΤΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΓΚΕΛΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΕΚΑΒΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΣΚΑΦΙΔΑ - ΜΑΜΑΣΗ - ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΓ.ΑΝΝΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΩΣΤΗ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΚΕΑΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΧΑΛΚΗΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΡΟΥ - ΑΒΑΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΦΑΚΙΩΝ - ΠΑΡΟΥ - ΚΑΣΣΟΥ -
1449
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 11:00:00 πμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Π.ΡΑΦΤΗ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΒΗΣΑΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΑΜΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΝΑΞΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ
1449
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 11:00:00 πμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 54 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1230
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΕΚΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1100
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΓΙΑΝΝΑΡΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 21 - 22 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1097
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΑΚΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 115 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 65 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1217
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΓΙΑΝΝΑΡΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 21 - 22 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1097
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1098
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΚΑΨΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 14 έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΚΙΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 89 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
1218
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΜΗΛΕΑΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΞΕΝΙΔΗ Ι. - ΑΝΘΕΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ - ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ
439
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΒΑΪΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ - 29Η ΟΔΟΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΦΥΓΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
252
Λειτουργία
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 89 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
1218
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 106 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
1218
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΜΗΛΕΑΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΞΕΝΙΔΗ Ι. - ΑΝΘΕΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ - ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ
439
Κατασκευές
6/10/2025 8:00:00 πμ
6/10/2025 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΣ-ΓΟΥΝΑΡΗ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
420
Κατασκευές
6/10/2025 9:00:00 πμ
6/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1229
Κατασκευές
6/10/2025 10:00:00 πμ
6/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΚΛΑΔΑ απο κάθετο: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΡΚ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΛΑΔΑ ΝΟ 36 - 38 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1234
Κατασκευές
6/10/2025 10:00:00 πμ
6/10/2025 1:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 80 έως κάθετο: ΝΟ 84 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΟ 25 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΥΜΕΛΗΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
6/10/2025 10:00:00 πμ
6/10/2025 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 12 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1232
Κατασκευές
6/10/2025 11:00:00 πμ
6/10/2025 3:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - Π.ΡΑΦΤΗ - ΟΙΤΥΛΟΥ - ΠΥΛΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΕΡΑΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΛΑΜΙΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΦΙΛΑΪΔΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1450
Λειτουργία
6/10/2025 12:00:00 μμ
6/10/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
6/10/2025 12:30:00 μμ
6/10/2025 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - Μ.ΜΑΣΚΑ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
421
Κατασκευές
6/10/2025 1:00:00 μμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
1099
Λειτουργία
6/10/2025 2:00:00 μμ
6/10/2025 4:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΛΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΟΥ ΝΟ 27 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1233
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος