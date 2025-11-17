Τροχονομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλία: «Ζαλίζουν» οι παραβάσεις - Πρωτιά για τα ηλεκτρικά πατίνια

Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους», που πραγματοποιείται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα, από 3 έως 9 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 982 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 68 παραβάσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα Τρίκαλα, όπου από 204 ελέγχους καταγράφηκαν 11 παραβάσεις, εκ των οποίων 7 αφορούσαν οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών (ΕΠΗΟ). Το ποσοστό παραβάσεων στα Τρίκαλα ανέρχεται περίπου στο 5,4%, με τα ηλεκτρικά πατίνια να συγκεντρώνουν την πλειονότητα των προστίμων, όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr

Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:

Λάρισα: 439 έλεγχοι – 31 παραβάσεις (2 σε οδηγούς δικύκλων, 29 σε ΕΠΗΟ)

Μαγνησία: 223 έλεγχοι – 16 παραβάσεις (9 σε δικύκλα, εκ των οποίων 2 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, 5 σε ΕΠΗΟ, 2 σε επιβάτες)

Τρίκαλα: 204 έλεγχοι – 11 παραβάσεις (3 σε δικύκλα, 7 σε ΕΠΗΟ, 1 σε επιβάτη)

Καρδίτσα: 116 έλεγχοι – 10 παραβάσεις (2 σε δικύκλα, 8 σε ΕΠΗΟ)

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή προστίμων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι ασπίδα ζωής.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους της μη τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια.