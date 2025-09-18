Τραμπ: «O Νετανιάχου με γ@@@@!» - Γιατί τον βρίζει ιδιωτικά, αλλά του δίνει ελευθερία κινήσεων

Γιατί ο Τραμπ τα βάζει με τον Νετανιάχου ιδιωτικά, αλλά του δίνει ελευθερία κινήσεων δημόσια; «Με γ@@@@@», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ

Newsbomb

Τραμπ: «O Νετανιάχου με γ@@@@!» - Γιατί τον βρίζει ιδιωτικά, αλλά του δίνει ελευθερία κινήσεων
POOL
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο αν και ιδιωτικά χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα εναντίον του, η δημόσια υποστήριξη στο πρόσωπό του, παραμένει ισχυρή. Η σχέση αυτή έχει προβληματίσει πολλούς αναλυτές, καθώς ο Τραμπ είναι γνωστός για την εμμονή του να έχει τον έλεγχο στις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά στην περίπτωση του Νετανιάχου, φαίνεται να του επιτρέπει να λειτουργεί σε άμεση αντίθεση με τις επιθυμίες του.

t.jpg

Σύμφωνα με τη WSJ, η απογοήτευση του Τραμπ κορυφώθηκε μετά από μια ισραηλινή επίθεση σε διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ, μια ενέργεια που απείλησε να εκτροχιάσει τις εύθραυστες ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Τραμπ, που προτιμά τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, θεωρεί ότι ο Νετανιάχου επιδοκιμάζει τη στρατιωτική βία. Σε συζητήσεις με τους βοηθούς του, ο Τραμπ φέρεται να είπε μάλιστα «με γαμ@@@@, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, γεγονός που αποτυπώνει την οργή του.

Η απογοήτευση του Τραμπ δεν είναι καινούργια. Έχει εκφράσει και στο παρελθόν την οργή του για τον Νετανιάχου, ειδικά όταν ο Ισραηλινός ηγέτης συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές του 2020, χαρακτηρίζοντάς τον "άπιστο". Ωστόσο, αυτή η κριτική φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στις ενέργειες του Νετανιάχου, ο οποίος συνεχίζει ανενόχλητος την πολεμική του στρατηγική.

Γιατί ο Τραμπ δεν του ασκεί δημόσια πίεση;

Παρά την ιδιωτική του οργή, ο Τραμπ έχει αρνηθεί να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη αμερικανική στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη ως μοχλό πίεσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή τη στάση:

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θεωρούνται "συγγενείς ψυχές". Και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν αντιμετωπίσει διώξεις από τις ελίτ των χωρών τους και θεωρούν ότι μεταρρυθμίζουν ένα διεφθαρμένο σύστημα. Η υποστήριξη προς το Ισραήλ επίσης παραμένει πολύ ισχυρή μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.

Ντοναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One, την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025,

AP

Ο Τραμπ, που βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, δεν θέλει να διακινδυνεύσει αυτή τη στήριξη. "Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να δουν μια ιστορία επιτυχίας ενάντια στη Χαμάς", δήλωσε ο Άβνερ Γκόλοφ, πρώην διευθυντής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξάλλου είναι περήφανος για τις διπλωματικές επιτυχίες της πρώτης του θητείας, όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ, και συνεχίζει να πιέζει για περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία. Μια δημόσια ρήξη με τον Νετανιάχου θα έθετε σε κίνδυνο αυτούς τους στόχους.

Ο Νετανιάχου τέλος έχει δημιουργήσει μια ιιδιαίτερη σχέση με τον Τραμπ όπου μπορεί να ρισκάρει να προκαλέσει την οργή του, γνωρίζοντας ότι αυτή δεν θα διαρκέσει. Έχει βρει τρόπους να κολακεύει τον Τραμπ, δίνοντας το όνομά του σε παραλιακούς δρόμους και συναντώντας στενούς του συμμάχους.

Το δίλημμα και η επόμενη ημέρα

Ο Νετανιάχου συνεχίζει να επιμένει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο αφού η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους ομήρους. Αυτή η στάση έρχεται σε άμεση αντίθεση με το όραμα του Τραμπ για ένα διαπραγματεύσιμο τέλος στη σύγκρουση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή για τη σχέση τους μπορεί να μην είναι η ιδεολογική διαφωνία, αλλά η πιθανή αποτυχία της στρατιωτικής στρατηγικής του Νετανιάχου. Όπως είπε ο Μάικλ Όρεν, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, «Του αρέσουν οι νικητές», αναφερόμενος στον Τραμπ. Εάν ο Νετανιάχου δεν μπορέσει να παρουσιάσει μια ξεκάθαρη νίκη στη Γάζα, η υποστήριξη του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο εξασφαλισμένη από ό,τι φαίνεται.

netanya.jpg

Ο Τραμπ προτιμά να διατηρεί την ενότητα των Ρεπουμπλικανών και να αποφεύγει μια δημόσια σύγκρουση που θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα του, ενώ ιδιωτικά εκφράζει την απογοήτευσή του. Η σχέση αυτή αποτελεί ένα περίπλοκο παιχνίδι ισορροπιών, όπου οι προσωπικές και πολιτικές φιλοδοξίες των δύο ηγετών καθορίζουν την πορεία της διεθνούς διπλωματίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Στάρμερ: Ανακοίνωσαν συμφωνία 250 δισ. λιρών με... αστειάκια και αγγίγματα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η θεωρία των «μεθυσμένων πιθήκων» - Οι χιμπατζήδες πίνουν μια μπίρα την ημέρα σε ώριμα φρούτα

15:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Εργκίν Αταμάν: «Χαρούμενοι που τιμούμε τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην Αυστραλία»

15:25ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με τη FinTHESIS θα βρεις το στεγαστικό που σου ταιριάζει, γρήγορα, εύκολα και δωρεάν

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Πέθανε ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy πέθανε σε τροχαίο

15:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

15:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λήμνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι πολίτες, όπου και αν βρίσκονται, να έχουν ίδιες ευκαιρίες

14:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 100 π.Χ.;

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο - Η στιγμή που 29χρονος πέφτει στο φορτηγό

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral

14:43LIFESTYLE

Ed Sheeran: Αρνήθηκε να δώσει την πρώτη συναυλία στο...διάστημα - «Έχω παιδιά, δεν πρόκειται να το ρισκάρω»

14:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Προειδοποίηση για φάρμακα GLP-1: Ιστότοποι πωλούν παράνομα τα δημοφιλή σκευάσματα απώλειας βάρους

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «O Νετανιάχου με γ@@@@@!» - Γιατί τον βρίζει ιδιωτικά, αλλά του δίνει ελευθερία κινήσεων δημόσια

14:36LIFESTYLE

Συγκίνηση στο «Πρωινό» - Ο Γιώργος Λιάγκας δάκρυσε με την εξομολόγηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις «Ρώσοι κατάσκοποι» συνελήφθησαν στο Έσσεξ

14:34LIFESTYLE

Ο Γιάννης Ζουγανέλης συνόδευσε την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα νύφη στον γάμο της

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Μποργκ: «Αντιμετωπίζω τη ζωή μέρα με τη μέρα» μετά την διάγνωση επιθετικού καρκίνου του προστάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Πέθανε ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy πέθανε σε τροχαίο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «O Νετανιάχου με γ@@@@@!» - Γιατί τον βρίζει ιδιωτικά, αλλά του δίνει ελευθερία κινήσεων δημόσια

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Τι είπε για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ και «κόπηκε» η εκπομπή του

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

15:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Εργκίν Αταμάν: «Χαρούμενοι που τιμούμε τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην Αυστραλία»

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη φλεγόμενη Γάζα: «Παγιδευμένη» από την πείνα και την αρρώστια

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

14:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 100 π.Χ.;

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ