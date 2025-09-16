Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου για τις δηλώσεις περί «σούπερ-Σπάρτης» - Παραμένει ισχυρή η οικονομία

Αντιμέτωπο με ένα σενάριο «Αθήνα - Σπάρτη», το Ισραήλ θα χρειαστεί να γίνει «ένας συνδυασμός Αθήνας και σούπερ-Σπάρτης», δήλωσε χθες ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσής μας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
Ενώ η μεγάλης κλίμακας επίθεση των IDF στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπάθησε να αμβλύνει τις κριτικές που δέχθηκε για τις δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα (15/09) περί «απομονωμένης σούπερ-Σπάρτης».

Ο Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης (16/09) ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «ακόμη περισσότερο, η οικονομία μας έχει καταπλήξει ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το σεκέλ είναι ισχυρότερο από ό,τι πριν τον πόλεμο, η χρηματιστηριακή αγορά σημειώνει ρεκόρ, η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πρόσφατα έχει σημειωθεί μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων στο Ισραήλ και οι τιμές των κατοικιών πέφτουν.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προσπάθειες απομόνωσης του Ισραήλ, αλλά υποστήριξε ότι αυτές έχουν πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά — τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», λέει.

Ο Νετανιάχου διευκρίνησε ότι τα χθεσινά του σχόλια αφορούσαν κυρίως τις αμυντικές βιομηχανίες και όχι την ευρύτερη οικονομία.

Γάζα-Παλαιστίνη

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σφοδρές αντιδράσεις διεθνώς για τον πόλεμο που διεξάγει στη Γάζα, όπου σχεδόν 65.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς.

AP

«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα και στον οποίο πράγματι θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμοί – όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους – και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», εξηγεί.

«Οι αμυντικές βιομηχανίες μας βρίσκονται σε άνθηση. Έχουν επιτύχει τεράστια αποτελέσματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί πράγματι αντιμετωπίσαμε – και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ξανά – πολιτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου», συνεχίζει.

«Και αν υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε πάρει από αυτόν τον πόλεμο, είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα αντιμετωπίζουμε περιορισμούς – ότι το Ισραήλ θα υπερασπίζεται τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις και με τα δικά του όπλα. Και γι' αυτό θέλουμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας.

«Χθες, όταν μίλησα με ανθρώπους από το υπουργείο Οικονομικών, με αγρότες και με άλλους, τους είπα: μην μας περιορίζετε. Κάνουμε άλματα προόδου, τόσο στη νέα τεχνολογία όσο και στην παραγωγή σε πολύ πιο βιομηχανική κλίμακα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μειώσω τη γραφειοκρατία που μας περιορίζει από το να κάνουμε αυτά τα πράγματα... Και σε αυτό αναφερόμουν. Με άλλα λόγια, αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας. Και τους ζήτησα να μειώσουν τη γραφειοκρατία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ μετά τις δηλώσεις του, λέγοντας: «Υπήρξε μια παρεξήγηση που υποτίθεται ότι συγκλόνισε το χρηματιστήριο», σημειώνουν οι Times of Israel.

Οι ανησυχητικές δηλώσεις

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα είδος απομόνωσης», δήλωσε τη Δευτέρα (15/09) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, σε μια σπάνια παραδοχή από μεριάς του της απομόνωσης που προκύπτει από τη διεθνή κριτική για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα χρειαστεί ολοένα και περισσότερο να προσαρμοζόμαστε σε μια οικονομία με χαρακτηριστικά αυτάρκειας», συνέχισε.

Αντιμέτωπο με ένα σενάριο «Αθήνα - Σπάρτη», το Ισραήλ θα χρειαστεί να γίνει «ένας συνδυασμός Αθήνας και σούπερ-Σπάρτης», είπε ο Νετανιάχου (αναφερόμενος στην αρχαιότητα σ.σ.). «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσής μας».

Είπε πως η χώρα του πρέπει να επενδύσει πολύ σε «επιχειρήσεις επιρροής» σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντιμετωπίσει την οικονομική απομόνωση που προκύπτει από την αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό.

Σε απάντηση, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι η διεθνής απομόνωση είναι «προϊόν μιας λανθασμένης και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του».

