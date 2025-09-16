Ισραήλ: «Η Γάζα θα καταστραφεί αν δεν παραδοθεί η Χαμάς» προειδοποιεί ο Κατζ - Βίντεο

Καπνός υψώνεται στον ουρανό μετά από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως φαίνεται από το νότιο Ισραήλ, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Leo Correa)

Συνεχίζει το σφυροκόπημα της πόλης της Γάζας ο ισραηλινός στρατός, με τον εκπρόσωπο τον IDF, ταξίαρχο Effie Dedfrin, να επιβεβαιώνει πως ξεκίνησε επίσημα η επόμενη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών», με τον υπουργό Άμυνας να εκδίδει αυστηρή προειδοποίηση στη Χαμάς.

Καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τη μεγάλη επίγεια επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δηλώνει ότι αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αποστρατιωτικοποιηθεί, η Λωρίδα της Γάζας θα καταστραφεί ολοκληρωτικά.

«Από τη Χαμάς, χρειαζόμαστε μόνο δύο πράγματα, τα οποία δεν θα μας δώσει οικειοθελώς: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αφοπλιστεί. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ... είναι η άμεση ήττα της Χαμάς, και δημιουργεί επίσης ένα μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας, της οποίας οι δυνάμεις επιχειρούν επί του παρόντος στην πόλη της Γάζας.

BREAKING:



Israel releases footage of its tanks and armored vehicles rolling into Gaza City

Τρεις μεραρχίες επιχειρούν για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης της Γάζας και έχουν ήδη καταλάβει εκτεταμένες περιοχές, δήλωσε ο Defrin σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης (16/09).

Δύο μεραρχίες βρίσκονται ήδη στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των μεραρχιών 98 και 162. Τις επόμενες ημέρες, θα αναπτυχθεί και η μεραρχία 36, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης, πρόσθεσε, με τους IDF να δημοσιεύουν βίντεο που καταγράφει την προέλαση τεθωρακισμένων οχημάτων τους προς την πόλη της Γάζας.

Μαζική έξοδος εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων

Ο 39χρονος Ismail Zaydah είπε ότι έφυγε από το σπίτι του στη συνοικία Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας και κατέφυγε σε μια περιοχή κοντά στον παραλιακό δρόμο. Είπε ότι τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρώπους νότια προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει ορίσει το Ισραήλ χρεώνουν περίπου 1.000 δολάρια, ακόμη και όταν πολλές οικογένειες στην πόλη της Γάζας λιμοκτονούν.

«Φύγαμε με μόνο μερικά ρούχα. Οι άνθρωποι στήνουν τις σκηνές τους στη δυτική Γάζα και κοιμούνται ανάμεσα σε ανθρώπινα απόβλητα, επειδή δεν έχουν πού να πάνε», είπε.

Εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζούσαν στην περιοχή της Γάζας πριν αρχίσουν οι προειδοποιήσεις για εκκένωση πριν από την επίθεση, και ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εκκενώνουν τη βόρεια Γάζα μέσω της παράκτιας οδού προς τον νότιο τομέα της Λωρίδας, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, πάνω από 220.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν μείνει πίσω.

Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις περί «σούπερ-Σπάρτης»

Μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε εντός του Ισραήλ για δηλώσεις που έκανε χθες σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης της απομόνωσης της χώρας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να προσπαθεί να αμβλύνει τις επικρίσεις σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «ακόμη περισσότερο, η οικονομία μας έχει καταπλήξει ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το σεκέλ είναι ισχυρότερο από ό,τι πριν τον πόλεμο, η χρηματιστηριακή αγορά σημειώνει ρεκόρ, η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πρόσφατα έχει σημειωθεί μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων στο Ισραήλ και οι τιμές των κατοικιών πέφτουν.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προσπάθειες απομόνωσης του Ισραήλ, αλλά υποστήριξε ότι αυτές έχουν πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά — τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», λέει.

Ο Νετανιάχου διευκρίνησε ότι τα χθεσινά του σχόλια αφορούσαν κυρίως τις αμυντικές βιομηχανίες και όχι την ευρύτερη οικονομία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλάει στην εναρκτήρια εκδήλωση της διακομματικής αντιπροσωπείας Αμερικανών νομοθετών στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. AP

«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα και στον οποίο πράγματι θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμοί – όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους – και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», εξηγεί.

«Οι αμυντικές βιομηχανίες μας βρίσκονται σε άνθηση. Έχουν επιτύχει τεράστια αποτελέσματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί πράγματι αντιμετωπίσαμε – και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ξανά – πολιτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου», συνεχίζει.

«Και αν υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε πάρει από αυτόν τον πόλεμο, είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα αντιμετωπίζουμε περιορισμούς – ότι το Ισραήλ θα υπερασπίζεται τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις και με τα δικά του όπλα. Και γι' αυτό θέλουμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας.

«Χθες, όταν μίλησα με ανθρώπους από το υπουργείο Οικονομικών, με αγρότες και με άλλους, τους είπα: μην μας περιορίζετε. Κάνουμε άλματα προόδου, τόσο στη νέα τεχνολογία όσο και στην παραγωγή σε πολύ πιο βιομηχανική κλίμακα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μειώσω τη γραφειοκρατία που μας περιορίζει από το να κάνουμε αυτά τα πράγματα... Και σε αυτό αναφερόμουν. Με άλλα λόγια, αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας. Και τους ζήτησα να μειώσουν τη γραφειοκρατία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ μετά τις δηλώσεις του, λέγοντας: «Υπήρξε μια παρεξήγηση που υποτίθεται ότι συγκλόνισε το χρηματιστήριο», σημειώνουν οι Times of Israel.

«Μία απελπιστική κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε την Τρίτη (16/09) ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Israel’s ground offensive in Gaza will make an already desperate situation even worse.



It will mean more death, more destruction & more displacement



Tomorrow, the @EU_commission will present measures to pressure the Israeli government to change course over the war in Gaza (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 16, 2025

Γκουτέρες: «Συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Τρίτη (16/09) ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

