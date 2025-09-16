Γάζα: «Το Λουξεμβούργο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος»

Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

luxemvourgo-palaistini-Luc Frieden
Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν
Το Λουξεμβούργο σχεδιάζει να προχωρήσει στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους την επόμενη εβδομάδα, με αφορμή τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά την άφιξή του σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται συνεδρίαση της ΕΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Ξαβιέ Μπετέλ επιβεβαίωσε τα όσα είχε δηλώσει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Λικ Φρίντεν, έπειτα από κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο Μπετέλ και ο Φρίντεν άσκησαν κριτική τόσο στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και στη Χαμάς, θεωρώντας ότι και οι δύο πλευρές αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών. Ωστόσο, ο Φρίντεν υπογράμμισε: «Παραμένουμε βέβαιοι ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη οδός για διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

Πρόσθεσε επίσης πως η εξέλιξη αυτή «δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα», αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι εξακολουθεί να παραμένει ρεαλιστικός και επίκαιρος στόχος. «Γι’ αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου σκοπεύει να βρεθεί στο πλευρό των χωρών που θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος την ερχόμενη εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Μετά τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, που συνέταξαν το σχετικό κείμενο, πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η διαδικασία θεωρείται μέσο για την άσκηση επιπλέον πίεσης στο Ισραήλ προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτή η «διακήρυξη της Νέας Υόρκης», την οποία στηρίζει ήδη η πλειοψηφία των χωρών μελών του ΟΗΕ, ζητεί επίσης «τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και «τη δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, βασισμένη στην πραγματική εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Τη διακήρυξη απορρίπτουν τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ.

