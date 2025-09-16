Ισραήλ: «Η Γάζα καίγεται, χτυπάμε τους τρομοκράτες με σιδηρά πυγμή» - Ανησυχία για τους ομήρους

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν χερσαία εισβολή στην Πόλη της Γάζας, σε μία κίνηση που κλιμακώνει τον πόλεμο, αψηφώντας τη διεθνή καταδίκη και την αντίδραση των οικογενειών των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Τον Αύγουστο, το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο για την κατάληψη και την κατοχή της βαριά βομβαρδισμένης πόλης, η οποία, όπως είπε, είναι ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Η εισβολή ξεκίνησε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιδρομές του και έχει επιταχύνει την καταστροφή πολυώροφων πύργων την τελευταία εβδομάδα. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι η χερσαία εισβολή θα είναι «σταδιακή» στην αρχή.

Η χερσαία εισβολή επρόκειτο να προχωρήσει μόνο αφότου ο ισραηλινός στρατός επέβαλε την εκκένωση της πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής, αλλά μέχρι στιγμής μόνο ένα μέρος του πληθυσμού έχει φύγει. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν τον περασμένο μήνα ότι τα σχέδια του Ισραήλ να εισβάλει στην πόλη της Γάζας θα έθεταν σε κίνδυνο περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, αναγκάζοντάς τους να εκτοπιστούν βίαια. Τη Δευτέρα, ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι περίπου 320.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή μέχρι στιγμής.

Kαπνός πάνω από την Πόλη της Γάζας AP

Δεκάδες τραυματίες Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε νοσοκομεία κοντά στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Iσραήλ Κατζ εν τω μεταξύ δήλωσε ότι «η Γάζα καίγεται» και ότι οι IDF χτυπούν τις «τρομοκρατικές υποδομές με σιδερένια πυγμή». Αυτή η κλιμάκωση, παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχει επιδεινώσει την ήδη τραγική ανθρωπιστική κατάσταση.

Ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι δήλωσε ότι «κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα». «Οι στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού μάχονται ηρωικά για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», πρόσθεσε ο Κατζ. «Δεν θα υποχωρήσουμε ούτε θα κάνουμε πίσω μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε ότι ο στόχος της επίθεσης στην πόλη της Γάζας είναι να την καταστήσει ακατοίκητη. «Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της Γάζας που πρέπει να καταστεί μη κατοικήσιμο», δήλωσε τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η ισραηλινή αποστολή στον ΟΗΕ απέρριψε τα σχόλιά της, κατηγορώντας τη Χαμάς για την καταστροφή, ενώ ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τις τακτικές του Ισραήλ. «Δεν γκρεμίζουμε αυτούς τους πύργους [στην πόλη της Γάζας] για να εκφοβίσουμε τους ανθρώπους», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Αυτοί οι πύργοι χρησιμεύουν ως οχυρά της Χαμάς».

Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι περισσότεροι από 1 στους 10 Παλαιστίνιους στον θύλακα έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. «Υπάρχουν 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα. Σήμερα στη Γάζα υπάρχουν περισσότεροι από 10% που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, περισσότεροι από 200.000. Αυτός δεν είναι ένας ήπιος πόλεμος», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Χέρζι Χαλεβί.

Ο αριθμός είναι αξιοσημείωτος επειδή είναι πολύ κοντά στον αριθμό των θυμάτων από το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, το οποίο αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει σχεδόν 65.000 Παλαιστίνιους και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 164.000. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν επανειλημμένα τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, επιδιώκοντας να αμφισβητήσουν τον αναφερόμενο αριθμό θανάτων και τραυματιών στον πολιορκημένο θύλακα. Κατηγόρησαν επίσης το υπουργείο ότι βασίζεται σε δεδομένα που παρείχε η Χαμάς.

Διπλωματικές Εξελίξεις και Πολιτικές Αντιδράσεις

Η κλιμάκωση της ισραηλινής επίθεσης συνέπεσε με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Mάρκο Ρούμπιο ο οποίος εξέφρασε την «ακλόνητη υποστήριξη» της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε τη Χαμάς να αποδεχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το χρονικό παράθυρο για διαπραγματεύσεις είναι πολύ μικρό, ίσως μόνο «μέρες και ίσως μερικές εβδομάδες ακόμα». Ο Ρούμπιο, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, με προορισμό τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου το Ισραήλ πραγματοποίησε μια θανατηφόρα αεροπορική επιδρομή πριν από μία εβδομάδα.

O Mάρκο Ρούμπιο AP Photo

Το ταξίδι του Ρούμπιο στο Κατάρ έχει ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ομηρίας. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι το Κατάρ θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις, «παρά όλα όσα έχουν συμβεί».

Σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα, ο Ρούμπιο εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με το αν θα μπορούσε να επιτευχθεί διπλωματικά μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την ομηρία.

«Αυτό θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα που όλοι θα θέλαμε να δούμε. Έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι οι άγριοι τρομοκράτες συνήθως δεν συμφωνούν σε τέτοια πράγματα. Αλλά θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε αυτή την οδό. Είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να απαιτήσει μια τελικά συνοπτική στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψή τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Χαμάς: Η «τρομοκρατική κυβέρνηση Νετανιάχου» θα καθορίσει την τύχη των ομήρων

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε νωρίς την Τρίτη, η Χαμάς κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι επέδειξε «μια κατάφωρη προκατάληψη προς την σιωνιστική προπαγάνδα και μια έντονη ενσάρκωση διπλών σταθμών» για τα σχόλιά του σχετικά με τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Η Χαμάς χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» που «φέρει την πλήρη ευθύνη για τη ζωή των κρατουμένων του στη Λωρίδα της Γάζας». «Η μοίρα των αιχμαλώτων του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας καθορίζεται από την τρομοκρατική κυβέρνηση Νετανιάχου», δήλωσε η Χαμάς. «Η συστηματική καταστροφή και η φασιστική εκστρατεία εξόντωσης που υφίσταται η Γάζα απειλούν επίσης τη ζωή των αιχμαλώτων Ισραηλινών στρατιωτών».

Η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε «φέρει άμεση ευθύνη» για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μέσω της υποστήριξής της προς το Ισραήλ. Ο Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες κατά της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης, απαντώντας σε αναφορές ότι είχε μετακινήσει Ισραηλινούς ομήρους «πάνω από το έδαφος για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες».

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους ηγέτες της Χαμάς λέγοντας ότι, εάν οι αναφορές ήταν αληθινές, «είναι όλα πιθανά» Χαρακτήρισε την φερόμενη ενέργεια «ανθρώπινη θηριωδία» και απαίτησε από την ομάδα να «απελευθερώσει όλους τους ομήρους τώρα!». Ο Νετανιάχου απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ, για την αμέριστη υποστήριξή σας στη μάχη του Ισραήλ κατά της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Ένταση στο εσωτερικό του Ισραήλ

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «ένα είδος απομόνωσης» διεθνώς, με αρκετές χώρες να επιβάλλουν εμπάργκο όπλων.

Η αστυνομία έκλεισε την οδό Azza στην Ιερουσαλήμ ενόψει της προγραμματισμένης διαμαρτυρίας του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών νωρίς σήμερα το πρωί. Οι οικογένειες ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από την κατοικία του Νετανιάχου μετά από αναφορές ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στην πόλη της Γάζας, μια κίνηση που, όπως λένε οι οικογένειες, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των αγαπημένων τους προσώπων.

Διαδηλώσεις για την επιστροφή των ομήρων στο Τελ Αβίβ AP

Παρά την αντίδραση του κοινού, των οικογενειών των ομήρων και της αντιπολίτευσης, ο Nετανιάχου επέμεινε στην επέκταση του πολέμου. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, Γιαίρ Λαπίντ και Γκάντι Άιζενκοτ, επέκριναν έντονα τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της κρίσης και την απομόνωση του Ισραήλ.

