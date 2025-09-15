Μέση Ανατολή: Σφοδρή κριτική του εμίρη του Κατάρ στο Ισραήλ - Επίσκεψη Ρούμπιο στη Ντόχα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε σήμερα ο εμίρης του Κατάρ κατά του Ισραήλ κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι προσπάθησε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με την ισραηλινή επίθεση κατά ανώτατων μελών της Χαμάς την 9η Σεπτεμβρίου στην Ντόχα.

«Όποιος εργάζεται επίμονα και μεθοδικά για να δολοφονήσει το μέρος με το οποίο διαπραγματεύεται έχει σκοπό να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, κατά την έναρξη της αραβοϊσλαμικής συνόδου κορυφής στη Ντόχα.

Επιτέθηκε επίσης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Έκτακτη σύνοδος εξαιτίας του ισραηλινού πλήγματος

Νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν αποκλείει περαιτέρω πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».

Η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής που διοργανώνεται από την Ντόχα γίνεται μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στην Ντόχα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό κίνημα τα ανώτατα μέλη της Χαμάς επέζησαν της ισραηλινής επίθεσης.

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Κατάρ

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, θα μεταβεί αύριο στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος συζήτησε για το Κατάρ σήμερα με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα αυτή του Κόλπου πριν κατευθυνθεί στο Λονδίνο, όπου θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε επίσημη επίσκεψη, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Ισραήλ γίνεται εν μέσω εντάσεων με φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες στη Μέση Ανατολή με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει το Ισραήλ για την επιδρομή της 9ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο σήμερα στη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ο Νετανιάχου δήλωσε πως Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την προστασία τους, με τον Ρούμπιο να δεσμεύεται ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης