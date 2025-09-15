Ένα «αραβικό ΝΑΤΟ»; Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Κατάρ ενώνουν τους αραβικούς στρατούς

Η πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα, όπου χτυπήθηκε ένα συγκρότημα κατοικιών που στέγαζε διαπραγματευτές της Χαμάς, ίσως έθεσε σε κίνηση κάτι πολύ μεγαλύτερο: τη γέννηση μιας αραβικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Η πρόταση, που συζητείται σε έκτακτη αραβο-ισλαμική σύνοδο κορυφής που ξεκίνησε στη Ντόχα την Κυριακή, σηματοδοτεί την πιο σοβαρή ώθηση προς την περιφερειακή στρατιωτική ολοκλήρωση εδώ και δεκαετίες.

Διπλωματικές πηγές και αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σύνοδος κορυφής ήταν έτοιμη να εγκρίνει τη δημιουργία ενός κοινού στρατιωτικού συνασπισμού τη Δευτέρα.

Η Αίγυπτος, η οποία διοικεί τον μεγαλύτερο στρατό του αραβικού κόσμου, πιέζει για ένα «αραβικό ΝΑΤΟ» με έδρα το Κάιρο, ενώ το Πακιστάν – το μόνο μουσουλμανικό κράτος με πυρηνικά όπλα στον κόσμο – έχει ζητήσει μια κοινή ομάδα εργασίας για να «παρακολουθεί τα ισραηλινά σχέδια στην περιοχή και να υιοθετεί αποτελεσματικά αποτρεπτικά και επιθετικά μέτρα με συγχρονισμένο τρόπο για να αποκρούσει τα ισραηλινά επεκτατικά σχέδια».

Αιγύπτιος στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων φυλάει σκοπιά κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του νέου τμήματος της διώρυγας του Σουέζ στην Ισμαηλία της Αιγύπτου (2015) AP/Hassan Ammar

"Το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας", δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ishaq Dar, κατά την εναρκτήρια σύνοδο κορυφής.

"Δεν πρέπει να του επιτραπεί να ξεφεύγει με επιθέσεις σε ισλαμικές χώρες και να σκοτώνει ανθρώπους ατιμώρητα".

Πριν από την άφιξή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση Τραμπ "δεν είναι ευχαριστημένη" με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Ντόχα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η σύνοδος κορυφής βασίζεται σε ένα κοινό πλαίσιο Αιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας που εγκρίθηκε από τον Αραβικό Σύνδεσμο λίγες ημέρες πριν από την επίθεση στο Κατάρ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, το σώμα των 22 μελών υποστήριξε ένα σχέδιο για κοινή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια των ναυτιλιακών οδών και τη θωράκιση των στρατηγικών υποδομών "ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα της περιοχής". Το σχέδιο αυτό επισπεύδεται τώρα μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani Pool REUTERS/Ibraheem Al Omari/

"Αυτό που συνέβη δεν ήταν απλώς μια στοχευμένη επίθεση, αλλά μια επίθεση στην ίδια την αρχή της διαμεσολάβησης και σε όλα όσα αντιπροσωπεύει η διπλωματία ως εναλλακτική λύση στον πόλεμο και την καταστροφή", δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής την Κυριακή.

Ο Θάνι καταδίκασε τη "διεθνή κοινότητα" - στην πραγματικότητα τη Δύση - για την "ανικανότητά" της να καταστήσει το Ισραήλ υπεύθυνο. Αντί να καλωσορίσει τις διαπραγματεύσεις του Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, είπε, το Ισραήλ επέλεξε την κλιμάκωση.

Ο Θάνι προέτρεψε τις μουσουλμανικές χώρες να λάβουν "πραγματικά και απτά μέτρα" για να περιορίσουν την περαιτέρω βία, διαφορετικά "αναπόφευκτα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν ατελείωτο κύκλο αιματοχυσίας και καταστροφής, από τον οποίο κανείς δεν θα είναι απρόσβλητος".

Ο παράγοντας Ουάσινγκτον

Τα χτυπήματα ρίχνουν νέο φως στην αυξανόμενη αμφιβολία για την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον ως εγγυητή της ασφάλειας. Αξιωματούχοι επέμειναν ότι η σχέση ασφαλείας του Κατάρ με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει άθικτη παρά την αποτυχία της Ουάσινγκτον να αναχαιτίσει τους πυραύλους που έπληξαν τη Ντόχα.

Αλλά ορισμένες αραβικές κυβερνήσεις φαίνεται να χάνουν την υπομονή τους, σύμφωνα με τον Χουσεΐν Ιμπίς, ανώτερο μελετητή στο Ινστιτούτο Αραβικών Κρατών του Κόλπου στην Ουάσιγκτον, ο οποίος χαρακτήρισε τις προτάσεις του συνασπισμού "άλλη μια σαφή αντανάκλαση του συναγερμού σχετικά με την απροθυμία ή/και την αδυναμία της Ουάσιγκτον να λειτουργήσει ως εγγυητής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, ιδίως για τους παραδοσιακούς αραβικούς στρατιωτικούς εταίρους της".

Παραδόξως, όπως επισημαίνει, ο αραβικός κόσμος κινείται προς το είδος της συνεργασίας που η Ουάσινγκτον ενθαρρύνει εδώ και καιρό, αλλά η κρίσιμη διαφορά είναι ότι οι ΗΠΑ είχαν οραματιστεί μια αραβοϊσραηλινή συμμαχία κατά του Ιράν. Αντ' αυτού, το Ισραήλ βρίσκεται τώρα να κατονομάζεται ως η απειλή.

Διαβάστε επίσης