Τραμπ: Δείπνησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

Στη συνάντηση μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι συμμετείχε και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε χθες Παρασκευή το βράδυ στη Νέα Υόρκη δείπνο στον πρωθυπουργό του Κατάρ, λίγες ημέρες αφού το Ισραήλ, σύμμαχος των ΗΠΑ, επιτέθηκε εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα.

Το Ισραήλ προσπάθησε να σκοτώσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς σε επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Ντόχα την Τρίτη, ένα πλήγμα που κινδυνεύει να τορπιλίσει τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ισραηλινό πλήγμα καταδίκασαν χώρες της Μέσης Ανατολής όπως και άλλα κράτη εκτιμώντας ότι μπορεί να οξύνει την ένταση στην περιοχή.

Ο Τραμπ εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το πλήγμα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και παράλληλα προσπάθησε να καθησυχάσει τους ηγέτες του Κατάρ ότι δεν θα σημειωθούν άλλες τέτοιες επιθέσεις.

Στη συνάντηση μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι συμμετείχε και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Καταπληκτικό δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόλις ολοκληρώθηκε», έγραψε ο επικεφαλής της αποστολής του Κατάρ Χάμα αλ Μούφτα στο Χ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το μέλλον του Κατάρ ως μεσολαβητή και την αμυντική συνεργασία του με τις ΗΠΑ μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δυσαρεστήθηκε με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, την οποία χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια η οποία δεν προωθεί τα αμερικανικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η Ουάσινγκτον βασίζεται στο Κατάρ, έναν ισχυρό σύμμαχό της στον Κόλπο. Εξάλλου η Ντόχα διαδραματίζει τον ρόλο του βασικού μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Την Τρίτη ο αλ Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να σαμποτάρει το ενδεχόμενο ειρήνευσης, αλλά τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει τον μεσολαβητικό του ρόλο.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει τη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράν και την Υεμένη.

