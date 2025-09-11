«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

Σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επίθεσης του Ισραήλ στην Τουρκία απάντησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αναπληρωτής πρόεδρος και εκπρόσωπος του κυβερνώντις κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ. «Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η χώρα μας έχει απειληθεί πολλές φορές. Μία από τις ιστορικές απαντήσεις σε αυτές τις απειλές είναι η φράση του Ατατούρκ «Θα φύγουν όπως ήρθαν». Μια άλλη είναι η φράση του Προέδρου μας "Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά"» απάντησε ο Ομέρ Τσελίκ.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος επισήμανε ότι οι «απειλές επίθεσης από το Ισραήλ δεν έχουν μας επηρεάζουν» και προσέθεσε: «Η πρότασή μου είναι ότι αντί να συζητάμε αν η Τουρκία απειλήθηκε ή έγινε στόχος κάποιου άλλου, θα ήταν πιο ακριβές να συζητήσουμε τα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία για την ειρήνη. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός κανενός, ούτε απειλή. Αλλά η Τουρκία θα απαντήσει δυναμικά σε όσους επιδεικνύουν εχθρότητα.

Αναφερόμενος στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, έκανε λόγο για «ύπουλη προσέγγιση» και πως η Ιερουσαλήμ «παγίδευσε τις διαπραγματεύσεις» που διεξάγονταν στην Ντόχα.

Σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ, ο Τσελίκ μίλησε για «βάρβαρη πράξη τρομοκρατίας».

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά το Κατάρ, το Ισραήλ θα στοχεύσει και την Τουρκία;

Η ισραηλινή επιχείρηση κατά της Χαμάς στην Ντόχα άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης στην Άγκυρα, με τα σχόλια να επικεντρώνονται όχι μόνο στις σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας. Ειδικότερα, σε τουρκικά κανάλια αναλυτές συζητούν και σενάρια για ισραηλινό χτύπημα και στην Τουρκία με αφορμή μηνύματα Ισραηλινών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Τουρκία δεν είναι Κατάρ, η Τουρκία είναι η ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης» σχολιάζουν Τούρκοι αναλυτές.

Πηγές που επικαλείται το CNNTurk, υποστηρίζουν ότι «δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν». Στηρίζουν την ανάλυσή τους: Πρώτον, επειδή «η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ» και η Συμμαχία δεσμεύεται από το άρθρο 5 και δεύτερον, διότι «το Ισραήλ γνωρίζει ότι η Τουρκία διαφέρει από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής»

Σε ρεπορτάζ του CNN TURK αναφέρεται: «Αμέσως άρχισαν να ανεβάζουν μηνύματα που γράφουν σήμερα το Κατάρ, αύριο η Τουρκία. Κάποιοι από αυτούς είναι ακαδημαϊκοί,δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι διαχειρίζονται τους λογαριασμούς αυτούς. Εδώ γράφουν 'το Κατάρ, η Ιορδανία και η Τουρκία θα πληρώσουν το τίμημα'. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ δεν αστειεύονται.

Ο Μeir Masri είναι Ισραηλινός συγγραφέας, καθηγητής και μελετητής πολιτικών επιστημών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Οι αναρτήσεις του προκάλεσαν την αντίδραση Τούρκων αξιωματούχων.

Σε ένα άλλο δημοσίευμα ανέβασαν χάρτη με όλες τις περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Προβοκάτορες από το Ισραήλ ξεκίνησαν μια επίθεση δημιουργίας εντυπώσεων. Όπως και γνωστοί ακαδημαϊκοί. Γιατί το κάνει αυτό το Ισραήλ και μιλάει για επόμενο στόχο την Τουρκία; Θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο; Να πω το εξής... η Τουρκία δεν είναι το Κατάρ. Η Τουρκία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία στρατιωτικά είναι η πιο ισχυρή χώρα της περιοχής».

Διαβάστε επίσης