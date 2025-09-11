Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα, κατηγορώντας τον ότι «σκότωσε κάθε ελπίδα» για την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ η κρίση οδηγείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Newsbomb

Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υποστήριξε την Τετάρτη πως είναι ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη αντιπροσωπείας διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι μιλώντας στο CNNi.

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με μέλη οικογένειας ομήρου το πρωί της ημέρας του βομβαρδισμού εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που συνεδρίαζαν σε κτήριο στη Ντόχα.

Το Κατάρ, πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται μεσολαβητής-κλειδί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι που απομένουν στη ζωή και να προσφερθεί βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ο πληθυσμός αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου.

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων «υπολογίζουν σε αυτή τη μεσολάβηση. Είναι η μόνη τους ελπίδα», σχολίασε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένη στον βομβαρδισμό στη Ντόχα που επρόκειτο να γίνει την Τετάρτη κατόπιν αιτήματος του εμιράτου αναβλήθηκε για σήμερα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νεκρός ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ – Σύγχυση με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Μία βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στη Δημοκρατία

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση σχετικά με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Μπάιντεν για δολοφονία Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ, πρέπει να σταματήσει

02:02ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οργισμένη η πρώτη αντίδραση του Τραμπ στον Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ

01:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

01:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Κερκ: Μεσίστιες μέχρι την Κυριακή οι σημαίες των ΗΠΑ με εντολή Τραμπ

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

01:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά Ιράν: Ένα βήμα πιο κοντά στην επανέναρξη των επιθεωρήσεων ο ΔΟΑΕ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάση αναμονής στη Wall Street – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι επενδυτές για μείωση των επιτοκίων

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

23:58LIFESTYLE

Μίνως Μάτσας: Φορτισμένος συναισθηματικά στον αέρα

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το εντυπωσιακό video που δημοσίευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αλλοδαπή γυναίκα καταγγέλει επίθεση από ομάδα 15 ατόμων

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

01:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα - Βίντεο

01:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

21:16LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

21:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα συγχαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν, σε εμάς όταν θα το σηκώνουμε»

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

01:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΕΞ: Μάνα και ψυχολόγος τα χάλασαν στα ποσοστά

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: 24 τραυματίες από τη σύγκρουση τραμ με λεωφόρειο - Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

11:30ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χυδαία επίθεση Γιακουμάτου κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο και οδήγησαν με ασφάλεια ετοιμόγεννη γυναίκα στο νοσοκομείο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ