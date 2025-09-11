Ισραηλινά χτυπήματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο - Βίντεο
Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και drones πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα της Μπεκάα, με αναφορές για θύματα.
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:
Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ
Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε πρόσφατα, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε υποδομές σε μια περιοχή παραγωγής και αποθήκευσης στρατηγικών μέσων μάχης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου.
Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε τρομοκρατικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή Αλ-Ζαράρια.
Η παρουσία των τρομοκρατικών υποδομών που δέχθηκαν επίθεση αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ο IDF θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το κράτος του Ισραήλ.