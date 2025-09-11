Ισραηλινά χτυπήματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο - Βίντεο

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και drones πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα της Μπεκάα, με αναφορές για θύματα.

BREAKING | Israeli warplanes and drones launch multiple strikes in south Lebanon and the Beqaa Valley, casualties reported. pic.twitter.com/Z4pfvSbq6W — The Cradle (@TheCradleMedia) September 11, 2025

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε πρόσφατα, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε υποδομές σε μια περιοχή παραγωγής και αποθήκευσης στρατηγικών μέσων μάχης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε τρομοκρατικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή Αλ-Ζαράρια.

Η παρουσία των τρομοκρατικών υποδομών που δέχθηκαν επίθεση αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο IDF θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το κράτος του Ισραήλ.

צה"ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, תשתיות באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא בלבנון.



בנוסף, צה"ל תקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-זראריה.



הימצאותן של תשתיות… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 11, 2025

