Υεμένη: Ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά
Οι επιδρομές έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούθι κατά του Ισραήλ
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί επιθέσεις κατά των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. που κάνουν λόγο για πολλά πλήγματα.
Οι επιδρομές έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούθι κατά του Ισραήλ, μετά την χτεσινή επίθεση στη Ντόχα.
Από πλευράς τους οι Χούθι στην Υεμένη λένε ότι η αεράμυνά τους εμπλέκει «ισραηλινά αεροσκάφη που εξαπολύουν επίθεση εναντίον της χώρας μας».
