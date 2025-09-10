Υεμένη: Ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί επιθέσεις κατά των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. που κάνουν λόγο για πολλά πλήγματα.

Οι επιδρομές έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούθι κατά του Ισραήλ, μετά την χτεσινή επίθεση στη Ντόχα.

عاجل|

تصاعد كرة اللهب من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في #صنعاء pic.twitter.com/AwKjZWSLM6 — يمن مونيتور (@YeMonitor) September 10, 2025

Από πλευράς τους οι Χούθι στην Υεμένη λένε ότι η αεράμυνά τους εμπλέκει «ισραηλινά αεροσκάφη που εξαπολύουν επίθεση εναντίον της χώρας μας».

