Ο Ερντογάν καταδικάζει την επίθεση στο Κατάρ: Ληστρικές ενέργειες του Ισραήλ

Νέα επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν με αφορή την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ. Καταλόγιζει «ληστρικές ενέργειες» στο Ισραήλ, που επιδιώκουν να παρασύρουν ολόκληρη την περιοχή στην καταστροφή.

«Η επίθεση του Ισραήλ σήμερα κατά της διαπραγματευτικής αποστολής της Χαμάς στο Κατάρ αποκαλύπτει για άλλη μια φορά ότι η απερίσκεπτη κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να εντείνει τη σύγκρουση και την αστάθεια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος.

Καταδικάζοντας την επίθεση, τονίζει ότι η επίθεση αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του Κατάρ και πως στρέφεται επίσης «κατά της ασφάλειας και της ειρήνης της αδελφής χώρας Κατάρ».

Παράλληλα, εκφράζει τη στήριξή του «στο πλευρό των Παλαιστινίων αδελφών της και του συμμάχου, στρατηγικού εταίρου και φιλικού Κράτους του Κατάρ με όλα τα μέσα που διαθέτει».

Απευθυνόμενος στο Ισραήλ, επισημαίνει πως «όσοι έχουν μετατρέψει την τρομοκρατία σε κρατική πολιτική δεν θα πετύχουν ποτέ τους στόχους τους».

Καταληκτικά, ο Ερντογάν αναφέρει ότι η Τουρκία θα διατηρήσει την αντοχή και την αποφασιστικότητά της και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, με κάθε κόστος, την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία του παλαιστινιακού λαού.

İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2025

Διαβάστε επίσης