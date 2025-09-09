Χαμάς: Έξι οι νεκροί στο ισραηλινό χτύπημα - Η ηγεσία επέζησε

Η πρώτη ανακοίνωση της Χαμάς μετά το χτύπημα υποστηρίζει ότι η ηγεσία της οργάνωσης επιβίωσε

Στην πρώτη επίσημη ανακοίνωσή της μετά τα χτυπήματα στη Ντόχα, η Χαμάς ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο να ματαιώσει την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την ανταλλαγή κρατουμένων.

Σύμφωνα με την ισλαμιστική οργάνωση, οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν από την απόπειρα δολοφονίας, όμως έξι άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο γιος του επικεφαλής της στη Γάζα Χαλίλ αλ-Χάγια και ένας από τους βοηθούς του, καθώς και ένας αξιωματικός του Κατάρ, σκοτώθηκαν.

"Αυτό αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την εγκληματική φύση της κατοχής και την επιθυμία της να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας", δήλωσε η Χαμάς.

