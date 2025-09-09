Παραμένει εκρηκτική η κατάσταση στην Ντόχα του Κατάρ μετά το ισραηλινό χτύπημα κατά της Χαμάς

Η Τουρκία κατήγγειλε το Ισραήλ ότι έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική μετά το χτύπημα στην Ντόχα.

Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου», τόνισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική», πρόσθεσε.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'nin son önerisini müzakere eden Hamas heyetine saldırdı.



▪️Hamas kaynakları, müzakere heyetinin Doha'daki İsrail saldırısından sağ kurtulduğunu bildiriyor. pic.twitter.com/0dDWmTNJJ8 — TRHaber (@trhaber_com) September 9, 2025

Στον αντίποδα σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σημείωσε ότι η επίθεση εναντίον των κορυφαίων ηγετών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση, λέγοντας: «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την κατηύθυνε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, κοινοποίησε τα εξής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καταδικάζουμε έντονα την δειλή ισραηλινή επίθεση στις κατοικίες μελών του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Αυτή η επίθεση αποτελεί σαφή παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου και των κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Καταριανών».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπεκάγι, δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στο Κατάρ ήταν «επικίνδυνη» και αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο δε Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι, καταδίκασε επίσης έντονα την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, την οποία χαρακτήρισε «δειλή», λέγοντας ότι αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους.

The party’s over!

The terror architects who orchestrated the horrific massacre of innocents on October 7th, feasting in luxury hotels after inflicting unprecedented disaster upon their own people, are finally meeting justice.



And a word to the Qatari crime family: those who… pic.twitter.com/hbj7WCG9u7 — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) September 9, 2025

??Qatar condemned the “cowardly” Israeli strike in Doha as a violation of international law



Israeli media say it was coordinated with the US ??. https://t.co/Oq0NEp2kh3 pic.twitter.com/qUFkrW9dUl — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Διαβάστε επίσης