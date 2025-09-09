Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

Κανένα μαχητικό Rafale, Typhoon ή F-15QA της πολεμικής αεροπορίας του Κατάρ δεν απογειώθηκε για αναχαίτιση των ισραηλινών F-35

Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ
Σύμφωνα με αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κατόπιν αμερικανικών οδηγιών, η πολεμική αεροπορία του Κατάρ δεν αντέδρασε στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της πρωτεύουσας της χώρας Ντόχα, που είχε ως στόχο την αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Κανένα μαχητικό Rafale, Typhoon ή F-15QA δεν απογειώθηκε για αναχαίτιση, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη πίεσης από την Ουάσιγκτον προς τη Ντόχα ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση με το Ισραήλ.

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη κι αν το Κατάρ είχε επιχειρήσει αναχαίτιση, η ισραηλινή αεροπορία διατηρεί καθαρό πλεονέκτημα. Τα μαχητικά F-35I Adir, τεχνολογίας stealth, θεωρούνται ανώτερα σε δυνατότητες από τα πιο σύγχρονα καταριανά αεροσκάφη, γεγονός που περιορίζει τις επιχειρησιακές επιλογές της Ντόχα.

