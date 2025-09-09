Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

Σύμφωνα με αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κατόπιν αμερικανικών οδηγιών, η πολεμική αεροπορία του Κατάρ δεν αντέδρασε στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της πρωτεύουσας της χώρας Ντόχα, που είχε ως στόχο την αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Κανένα μαχητικό Rafale, Typhoon ή F-15QA δεν απογειώθηκε για αναχαίτιση, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη πίεσης από την Ουάσιγκτον προς τη Ντόχα ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση με το Ισραήλ.

#Breaking: Under #US orders, the #Qatari Air Force stood down and did not scramble jets against the #Israeli strikes on #Hamas terrorist leaders in #Doha. Not a single Rafale, Typhoon, or F-15QA took off as if they had, the #IsraeliAirForce could have shot them down over #Qatar.… pic.twitter.com/zbTInRauTX — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 9, 2025

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη κι αν το Κατάρ είχε επιχειρήσει αναχαίτιση, η ισραηλινή αεροπορία διατηρεί καθαρό πλεονέκτημα. Τα μαχητικά F-35I Adir, τεχνολογίας stealth, θεωρούνται ανώτερα σε δυνατότητες από τα πιο σύγχρονα καταριανά αεροσκάφη, γεγονός που περιορίζει τις επιχειρησιακές επιλογές της Ντόχα.

