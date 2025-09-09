Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

Η στιγμή που η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε την αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο τα οποία ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

The moment the Israeli Air Force struck the Hamas delegation meeting location in Doha, Qatar.



pic.twitter.com/a68qu2QaAn — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Μετά την επίθεση το Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταματά κάθε προσπάθεια διαμεσολάβησης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

