Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο
Μετά την επίθεση το Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταματά κάθε προσπάθεια διαμεσολάβησης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η στιγμή που η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε την αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο τα οποία ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Μετά την επίθεση το Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταματά κάθε προσπάθεια διαμεσολάβησης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:51 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»
17:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112
11:35 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
16:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ