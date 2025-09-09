Ντόχα: Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ: Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια πρώτη αντίδραση για την επίθεση στην Ντόχα, ανέφερε ότι η σημερινή επιχείρηση εναντίον «ανώτερων ηγετών της τρομοκρατίας της Χαμάς» ήταν εξ ολοκλήρου ισραηλινή.

Επισημαίνει πως το Ισραήλ την ξεκίνησε, τη διεξήγαγε και «αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ διατηρούν τη μεγαλύτερη βάση τους στη Μέση Ανατολή στο Κατάρ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν ενήμερος για την προγραμματισμένη επίθεση και έδωσε την έγκρισή του.

Πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς.

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες της μη αποδοχής», έγραψε ο Τραμπ στον ιστότοπό του Truth Social. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!»

